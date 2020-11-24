Лига чемпионов: результаты матчей 24 ноября – видео
Во вторник, 24-го ноября, возобновился розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Результаты матчей группового этапа и видео голов – в материале Спорт 24.
Краснодар – Севилья 1:1
Голы: Вандерсон, 56 – Ракитич, 4, Эль-Хаддади, 90+5
Краснодар – Севилья видеообзор
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Ренн – Челси 1:2
Голы: Гирасси, 85 – Хадсон-Одой, 22, Жиру, 90+1
Ренн – Челси видеообзор
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