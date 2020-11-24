Украинский биатлонист Сергей Семенов не поможет команде на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. У спортсмена проблемы со здоровьем.

О проблемах со здоровьем Семенова рассказал главный тренер сборной Украины Юрай Санитра в комментарии XSPORT.ua.

По его словам, у биатлониста пока непонятное заболевание, из-за чего он пропустил часть тренировочного процесса.

"К сожалению, ситуация с Сергеем Семеновым такова, что он уже 10 дней не был на тренировках, а через день у него появляется температура. Пока не можем определить в чем проблема, какой диагноз, поэтому было принято решение, что Сергей отправится в Киев для прохождения детального обследования", – рассказал Юрай Санитра.

Таким образом, на первый этап Кубка мира в Контиолахти сборная Украины поехала в сокращенном варианте – только шесть биатлонистов: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк. Таким образом у Украины будет меньше возможностей провести ротацию в составе. Ведь на каждую личную гонку Украина может выставить пять биатлонистов.

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Новый сезон Кубка мира стартует 28 ноября. Это будут индивидуальные гонки у мужчин (начало в 12:00) и женщин (15:20). В воскресенье, 29 ноября, запланированы спринты у мужчин и женщин.