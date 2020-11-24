В одесском футбольном клубе "Черноморец" произошла массовая вспышка коронавируса. Из-за COVID-19 перенесен матч "моряков" в первой лиге Украины.

Как сообщает пресс-служба "Черноморца", положительные тесты на коронавирус сдали 17 футболистов клуба. "Моряки" не называют имена инфицированных.

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Также "Черноморец" информирует о пяти травмированных футболистах.

Руководство первой лиги решило перенести матч "Черноморца" против "Волыни". Игра должна была состояться в среду, 25 ноября, в Луцке.

"Черноморец" – лидер лиги

Одесская команда успела провести 14 матчей в первой лиге сезона-2020/2021. "Моряки" одержали 8 побед.

Еще четыре поединка "Черноморец" свел к ничьей, а два – проиграл. Команда набрала 28 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Однако ближайшие преследователи – "Агробизнес" и "Верес", имеют поединки в запасе.

"Черноморец" возглавляет Сергей Ковалец.