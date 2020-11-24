Уже в субботу, 28 ноября, стартует новый биатлонный сезон. В финском Контиолахти состоится первый этап Кубка мира.

В первый день соревнований состоятся две гонки – индивидуальные у мужчин и женщин. На этих гонках Украина может выставить по пять биатлонистов.

Главный тренер сборной Юрай Санитра в комментарии XSPORT.ua назвал имена биатлонистов, которые примут участие в этих гонках

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал. Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Екатерина Бех.

"В начале сезона я хочу дать всем спортсменам пробежать хотя бы по одному старту. При этом буду смотреть не только по результатам каждого, но и по состоянию, ведь сезон будет нелегкий. Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринту", – пояснил свое решение Юрай Санитра.

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Уже 29 ноября запланированы спринты у мужчин и женщин.

После этого будет короткий отдых. И уже 3 декабря стартует второй этап Кубка мира, который тоже примет Контиолахти. Он начнется со спринтов. 5 декабря состоятся гонка-преследование у мужчин и эстафета у женщин. 6 декабря уже мужчины пробегут эстафету, а женщины – гонку-преследование.