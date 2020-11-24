В Чернигове разгорается скандал с фанатами местной "Десны" и дирекцией стадиона имени Гагарина, на котором выступает команда. Дошло до рукоприкладства.

Причиной конфликта стала ситуация вокруг стадиона. А точнее – вокруг назначенного на должность директора Александра Овчаренко. Он в свое время уже был директором стадиона.

Болельщики "Десны" остались недовольны таким назначением. Они убеждены, что Овчаренко хочет "выбросить" "Десну" с этого стадиона после окончания сделки. Таким образом клуб будет вынужден играть в других городах (скорее всего – в Киеве).

Свое недовольство, кроме постов в соцсетях, болельщики пришли выразить и лично. Но не только словами.

Поэтому они вошли в административные здания стадиона, где дошли до кабинета Овчаренко. Вытащив его оттуда, они выбросили его в мусорный бак.

Видео столкновения болельщиков и Овчаренко (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Примечательно Вратарь отбил все послематчевые пенальти и вывел команду в четвертьфинал: видео

Как пишет "Высокий вал", в результате этого нападения у Овчаренко разбита голова.



Овчаренко с разбитой головой / Фото Высокий Вал