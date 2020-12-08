Сборная Украины по футболу получила соперников в отборе на Чемпионат мира 2022 года. Баскетбольный чемпионат в Украине остановят на две недели. А после Нового года могут остановить и хоккейный чемпионат. Такими были главные новости спорта 7 декабря

Соперники Украины в отборе на ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка квалификации Чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная Украины попала в группу D, где у нее четыре соперника. Это действующие чемпионы мира сборная Франции, а также Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.



Результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022 для сборной Украины / Инфографика 24 канала

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже успел оценить результаты жеребьевки.

Календарь матчей пока нет. Но есть даты, когда состоятся игры. Отбор стартует в конце марта, а финальные матчи состоятся в ноябре.

С результатами жеребьевки можно ознакомиться по ссылке.

Напрямую на ЧМ-2022 выйдут только победители групп. Команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на турнир через сито плей-офф. Из 12 команды пройдут только три.

Остановка баскетбольного чемпионата в Украине

Федерация баскетбола Украины заявила, что на две недели останавливает проведения всех матчей. Причина – отсутствие финансирования со стороны государства. При этом государство остановило расходы из общего фонда государственного бюджета. Не выплачивают деньги и городские бюджеты на участие команд в соревнованиях.

Матчи остановят с 23 декабря. И возобновятся игры только 10 января.

Хоккейный чемпионат тоже могут остановить, а результаты аннулировать

Если в баскетболе уже объявили о прекращении чемпионата Украины, то в хоккее пока угрожают. Все из-за выборов президента Федерации хоккея Украины. Представителя Украинской хоккейной лиги не зарегистрировали кандидатом. Поэтому в УХЛ пригрозили остановить чемпионат, если ФХУ не будет реорганизован. С соответствующей просьбой они обратились к министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту.

Тюремный срок для бывшего украинского футболиста

В России состоялся суд над бывшим украинским футболистом Василием Василенко. Он получил 12 лет заключения в колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Как и суд, так и расследование было засекречено. Поэтому деталей дела не так много.

Задолженности украинский клубов

Есть проблемы с финансами и в украинском футболе. Как минимум в трех клубах УПЛ уже давно не выплачивают зарплаты футболистам. В Александрии не платят зарплату с июля 2020 года. В луганской Заре футболисты без денег – четыре месяца. В черниговской Десне задержка по зарплате более четырех месяцев.