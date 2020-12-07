Федерация баскетбола Украины решили остановить все баскетбольные соревнования в Украине. Причиной назвали отсутствие финансирования со стороны государства.

О приостановлении проведения матчей говорится в сообщении на сайте Федерации баскетбола Украины.

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Там отметили, что все матчи будут остановлены с 23 декабря 2020года до 10 января 2021 года.

Причиной такого решения назвали "прекращение проведения расходов из общего фонда государственного бюджета по КПКРК 3401220 "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта", прекращение финансирования из местных бюджетов участия клубов в соревнованиях и связанным с этим фактическим прекращением финансирования мероприятий на 2020 год".

Кроме того, было принято решение изменить проведение Кубка Украины по баскетболу. Теперь турнир пройдет в формате "Финала восьми" в течение трех игровых дней.