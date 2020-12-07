Сборная Украины узнала имена соперников в отборе на Чемпионат мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре.

Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке. Она попала в группу D, где выступят только пять команд

С первой корзины нам выпала Франция. С третьей – Финляндия.

С четвертой корзины нам выпала Беларусь. Но за того, что там уже была Украина и Финляндия, а эти страны относятся к "морозному климату", как и Беларусь, то эта сборная ушла в другую корзину. Нам же досталась Босния и Герцеговина.

Так случилось и с пятой корзиной. Выпала Эстония, но она пошла в следующий корзину. Поэтому нам выпал Казахстан.

Традиционно Украину во время жеребьевки разводили с Россией. Эта команда шла из третьей корзины.

Пока календаря матчей нет. Известно лишь то, что первые матчи отбора состоится 24 марта, а закончится все 16 октября.

Игровой день 1:24 – 25 марта 2021 года

Игровой день 2:27 – 28 марта 2021 года

Игровой день 3:30 – 31 марта 2021 года

Игровой день 4:1 – 2 сентября 2021 года

Игровой день 5:4 – 5 сентября 2021 года

Игровой день 6:7 – 8 сентября 2021 года

Игровой день 7:8 – 9 октября 2021 года

Игровой день 8:11 – 12 октября 2021 года

Игровой день 9:11 – 13 ноября 2021 года

Игровой день 10:14 – 16 ноября 2021 года

На ЧМ-2022 выйдут 10 победителей. Команды, занявшие вторые места, отправятся в плей-офф. К ним там присоединятся еще две команды победительницы групп Лиги наций, которые не пробьются на турнир напрямую. Они будут разбиты на три группы, где состоятся полуфиналы и финалы. Поэтому путевки получают еще три сборные. Матчи запланированы на 24, 25, 27 и 29 марта 2022 года.

Сам Чемпионат мира начнется 21 ноября 2022 в Катаре. Финал – 18 декабря.