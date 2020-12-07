В России состоялся суд над бывшим украинским футболистом Василием Василенко. Он получил 12 лет заключения в колонии строгого режима по делу о шпионаже.

О приговоре для украинца Василия Василенко в России пишет "Новая Газета". Достойно внимания СБУ рассказала о самых интересных делах по госизмене: касаются разоблаченных агентов спецслужб России Однако больше никаких деталей этого дела нет. Все из-за того, что рассмотрение дела в суде проходило за закрытыми дверями, а материалам дела присвоен гриф "секретно". Расследование проводило ФСБ. Что известно о деле Василия Василенко О Василии Василенко и его деле стало известно лишь летом 2020 года. Тогда ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины.

К тому времени Василенко уже находился в СИЗО. Задержали его в октябре 2019 года в Москве. Однако тогда ему предъявили обвинение в незаконном перемещении через границу сильнодействующих, ядовитых взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов.

Российские СМИ писали, что Василенко пытался приобрести военное оборудование по поручению украинской компании, которая связана с Министерством обороны Украины. Речь идет о крупногабаритном оборудовании, которое было разработано в СССР в 60-х годах и не имеет огневой мощи.

Василенко грозило от 10 до 20 лет заключения за шпионаж. Российское обвинение требовало 16 лет колонии строгого режима.

7 декабря Василенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Приговор вынес Московский городской суд.

Василенко – бывший футболист. Он играл на позиции защитника с 1992 до 2001 год за украинские клубы "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). С июля 2000 по июнь 2001 года Василенко был одним из тренеров Мелитопольского клуба "Олком" (бывший Торпедо).