Збірна України з футболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу 2022 року. Баскетбольний чемпіонат в Україні зупинять на два тижні. А після Нового року можуть зупинити й хокейний чемпіонат. Такими були головні новини спорту 7 грудня

Суперники України у відборі на ЧС-2022

Відбулося жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Збірна України потрапила в групу D, де в неї чотири суперники. Це чинні чемпіони світу збірна Франції, а також Фінляндія, Боснія та Герцеговина і Казахстан.



Результати жеребкування кваліфікації ЧС-2022 для збірної України / Інфографіка 24 каналу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже встиг оцінити результати жеребкування.

Календаря матчів поки немає. Але є дати, коли відбудуться ігри. Відбір стартує наприкінці березня, а фінальні матчі відбудуться в листопаді.

З результатами жеребкування можна ознайомитися за посиланням.

Напряму на ЧС-2022 вийдуть лише переможці груп. Команди, які посядуть другі місця, будуть пробиватися на турнір через сито плей-офф. З 12 команди пройдуть лише три.

Зупинка баскетбольного чемпіонату в Україні

Федерація баскетболу України заявила, що на два тижні зупиняє проведення усіх матчів. Причина – відсутність фінансування з боку держави. При цьому держава зупинила видатки із загального фонду державного бюджету. Не виплачують гроші і міські бюджети на участь команд в змаганнях.

Матчі зупинять з 23 грудня. І відновляться ігри лише 10 січня.

Хокейний чемпіонат теж можуть зупинити, а результати анулювати

Якщо в баскетболі вже оголосили про зупинення чемпіонату України, то в хокеї поки погрожують. Все через вибори президента Федерації хокею України. Представника Української хокейної ліги не зареєстрували кандидатом. Тож в УХЛ пригрозили зупинити чемпіонат, якщо ФХУ не буде реорганізовано. З відповідним проханням вони звернулися до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Тюремний термін для колишнього українського футболіста

У Росії відбувся суд над колишнім українським футболістом Василем Василенком. Він отримав 12 років ув'язнення в колонії строгого режиму у справі про шпигунство.

Як і суд, так і розслідування було засекречено. Тому деталей справи не так і багато.

Заборгованості український клубів

Є проблеми з фінансами і в українському футболі. Як мінімум у трьох клубах УПЛ вже давно не виплачують зарплати футболістам. В Олександрії не платять зарплату з липня 2020 року. У луганській Зорі футболісти без грошей – чотири місяці. У чернігівській Десні затримка по зарплаті понад чотири місяці.