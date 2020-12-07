Ведущие клубы УПЛ имеют долги по зарплате перед футболистами
Футбольные клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ), которые ведут борьбу за еврокубки, имеют долги по зарплате перед футболистами. Финансовые трудности в Десне, Заре и Александрии.
Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный рассказал о задолженностях клубов УПЛ по зарплатам. Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
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Какие долги перед футболистами
Сообщается, что в Александрии не платят зарплату с июля 2020 года. В луганской Заре футболисты без денег – четыре месяца.
В черниговской Десне задержка по зарплате более четырех месяцев.
Олег Пещерный сообщил, что игроки названных клубов пока не обращались в ассоциацию футболистов Украины.
Тревожит, что ведущие клубы нашего чемпионата, которые играют за попадание в Лигу Европы, имеют такие трудности. Игроки к нам пока обращений не делали, но мы поддерживаем контакт. Эта тенденция пугает,
– отметил пещерный.
Он также рассказал, что в Первой лиге в тяжелой ситуации оказался Горняк-Спорт. По его словам, в команде серьезные задолженности. Как известно, команду и тренерский штаб клуба распустили.
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Пещерный отметил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не пытается решить проблему.
"УАФ ничего для решения этих проблем не делает, а их много. О помощи клубам и игрокам речь даже не идет", – резюмировал Печерный.
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