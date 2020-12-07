Футбольные клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ), которые ведут борьбу за еврокубки, имеют долги по зарплате перед футболистами. Финансовые трудности в Десне, Заре и Александрии.

Президент Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный рассказал о задолженностях клубов УПЛ по зарплатам. Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

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Какие долги перед футболистами

Сообщается, что в Александрии не платят зарплату с июля 2020 года. В луганской Заре футболисты без денег – четыре месяца.

В черниговской Десне задержка по зарплате более четырех месяцев.

Вниманию. Заря – бронзовый призер сезона-2019/2020 и выступает на групповом этапе Лиги Европы. Десна не смогла пройти квалификацию Лиги Европы, а Александрия – участник группового этапа Лиги Европы сезона-2019/2020.

Олег Пещерный сообщил, что игроки названных клубов пока не обращались в ассоциацию футболистов Украины.

Тревожит, что ведущие клубы нашего чемпионата, которые играют за попадание в Лигу Европы, имеют такие трудности. Игроки к нам пока обращений не делали, но мы поддерживаем контакт. Эта тенденция пугает,

– отметил пещерный.

Он также рассказал, что в Первой лиге в тяжелой ситуации оказался Горняк-Спорт. По его словам, в команде серьезные задолженности. Как известно, команду и тренерский штаб клуба распустили.

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Пещерный отметил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не пытается решить проблему.

"УАФ ничего для решения этих проблем не делает, а их много. О помощи клубам и игрокам речь даже не идет", – резюмировал Печерный.