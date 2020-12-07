Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил результаты жеребьевки квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сборная Украины попала в группу D.

Напомним, соперниками сборной Украины в этой группе стали Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, а также Казахстан. Именно с этими командами мы будем бороться за победу в группе, которая даст право напрямую выйти на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Команда, которая займет второе место, будет вынуждена пробиваться через сито квалификации, пишет 24 канал.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил каждого из соперников. А нашу группу назвал "очень серьезной".

Франция

Матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу.

Финляндия

Финляндию мы тоже знаем – играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса.

Босния и Герцеговина

Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине.

Казахстан

Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.

Пока нет календаря матчей сборной. Известны лишь даты матчей, которые запланированы в отборе. Стартует он в конце марта 2021 года. Тогда состоятся сразу три матча. Еще три матча сборной проведут в начале сентября. В октябре и ноябре команды должны провести по два матча.

Учитывая, что сборная Украины попала в группу с пятью командами, то в определенные даты наша команда проведет не матче отбора, а товарищеские игры.

"Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее", – подытожил Андрей Шевченко.

Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Инфографика 24 канала