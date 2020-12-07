Жеребьевка отбора на Чемпионат мира 2022 года: результаты
Состоялась жеребьевка квалификации отбора на Чемпионат мира по футболу 2022 года. Все европейские сборные получили соперников
Напомним, участие в отборе приняли 55 национальных сборных. Их разбили на 10 групп – 5 групп по 5 команд (группы A-E) и 5 групп по шесть команд (группы F-J).
Еще перед жеребьевкой было известно, что в группе по 5 команд будут Италия, Испания, Бельгия и Франция как победители групп Лиги наций. Им "разгрузили" календарь, ведь в октябре 2021 года они сыграют в финале Лиги наций.
Группа A
Португалия
Сербия
Ирландия
Люксембург
Азербайджан
Группа B
Испания
Швеция
Греция
Грузия
Косово
Группа C
Италия
Швейцария
Северная Ирландия
Болгария
Литва
Группа D
Франция
Украина
Финляндия
Босния и Герцеговина
Казахстан
Группа E
Бельгия
Уэльс
Чехия
Беларусь
Эстония
Группа F
Дания
Австрия
Шотландия
Израиль
Фарерские острова
Молдова
Группа G
Нидерланды
Турция
Норвегия
Черногория
Латвия
Гибралтар
Группа H
Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта
Группа I
Англия
Польша
Венгрия
Албания
Андорра
Сан-Марино
Группа J
Германия
Румыния
Исландия
Северная Македония
Армения
Лихтенштейн
Первые матчи отбора состоится 24 марта, а закончится все 16 октября.
Игровой день 1: 24 – 25 марта 2021 года
Игровой день 2: 27 – 28 марта 2021 года
Игровой день 3: 30 – 31 марта 2021 года
Игровой день 4: 1 – 2 сентября 2021 года
Игровой день 5: 4 – 5 сентября 2021 года
Игровой день 6: 7 – 8 сентября 2021 года
Игровой день 7: 8 – 9 октября 2021 года
Игровой день 8: 11 – 12 октября 2021 года
Игровой день 9: 11 – 13 ноября 2021 года
Игровой день 10: 14 – 16 ноября 2021 года
На ЧМ-2022 выйдут 10 победителей группе. Команды, занявшие вторые места, отправятся в плей-офф. К ним там присоединятся еще две команды победительницы групп Лиги наций, не пробьются на турнир напрямую. Они будут разбиты на три группы, где состоятся полуфиналы и финалы. Поэтому путевки получат еще три сборные. Матчи запланированы на 24, 25, 27 и 29 марта 2022 года.
Сам Чемпионат мира начнется 21 ноября 2022 года в Катаре. Финал – 18 декабря.
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