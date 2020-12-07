Состоялась жеребьевка квалификации отбора на Чемпионат мира по футболу 2022 года. Все европейские сборные получили соперников

Напомним, участие в отборе приняли 55 национальных сборных. Их разбили на 10 групп – 5 групп по 5 команд (группы A-E) и 5 ​​групп по шесть команд (группы F-J).

Еще перед жеребьевкой было известно, что в группе по 5 команд будут Италия, Испания, Бельгия и Франция как победители групп Лиги наций. Им "разгрузили" календарь, ведь в октябре 2021 года они сыграют в финале Лиги наций.

Группа A

Португалия

Сербия

Ирландия

Люксембург

Азербайджан

Группа B

Испания

Швеция

Греция

Грузия

Косово

Группа C

Италия

Швейцария

Северная Ирландия

Болгария

Литва

Группа D

Франция

Украина

Финляндия

Босния и Герцеговина

Казахстан

Группа E

Бельгия

Уэльс

Чехия

Беларусь

Эстония

Группа F

Дания

Австрия

Шотландия

Израиль

Фарерские острова

Молдова

Группа G

Нидерланды

Турция

Норвегия

Черногория

Латвия

Гибралтар

Группа H

Хорватия

Словакия

Россия

Словения

Кипр

Мальта

Группа I

Англия

Польша

Венгрия

Албания

Андорра

Сан-Марино

Группа J

Германия

Румыния

Исландия

Северная Македония

Армения

Лихтенштейн

Первые матчи отбора состоится 24 марта, а закончится все 16 октября.

Игровой день 1: 24 – 25 марта 2021 года

Игровой день 2: 27 – 28 марта 2021 года

Игровой день 3: 30 – 31 марта 2021 года

Игровой день 4: 1 – 2 сентября 2021 года

Игровой день 5: 4 – 5 сентября 2021 года

Игровой день 6: 7 – 8 сентября 2021 года

Игровой день 7: 8 – 9 октября 2021 года

Игровой день 8: 11 – 12 октября 2021 года

Игровой день 9: 11 – 13 ноября 2021 года

Игровой день 10: 14 – 16 ноября 2021 года

На ЧМ-2022 выйдут 10 победителей группе. Команды, занявшие вторые места, отправятся в плей-офф. К ним там присоединятся еще две команды победительницы групп Лиги наций, не пробьются на турнир напрямую. Они будут разбиты на три группы, где состоятся полуфиналы и финалы. Поэтому путевки получат еще три сборные. Матчи запланированы на 24, 25, 27 и 29 марта 2022 года.

Сам Чемпионат мира начнется 21 ноября 2022 года в Катаре. Финал – 18 декабря.