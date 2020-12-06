Состоялись очередные матчи УПЛ – Динамо и Шахтер одержали победы. Не обошлось и без скандалов. На втором этапе Кубка мира по биатлону состоялись мужская гонка преследования и женская эстафета. Таковы были главные новости спорта в субботу, 5 декабря

Пятое место украинок в эстафете, Прима и Пидручный пробежали гонку-преследование

В финском Контиолахти состоялись две гонки в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Сначала на старт вышли мужчины, у которых была гонка преследования. Украину представляли только Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Учитывая промахи и скорость на трассе, за призовые места побороться не удалось. Но в очковую зону попали. Победу же неожиданно одержал швед Себастьян Самуэльсон, который стартовал с минутным отставанием от Тарьея Бе аж 18-м.

Женщины же имели в этот день эстафету. Украину представляли Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Мы имели шанс побороться за подиум, ведь во время гонки мы были в топ-3. В итоге лишь пятое место.

Матчи УПЛ: победы Динамо и Шахтера и судебный скандал

В субботу состоялись три матча УПЛ.

Львов и Ингулец сыграли вничью. Этот матч стал самым скандальным. Все из-за решения судьи. Сначала Ярослав Козик не засчитал гол в ворота Львова, при этом назначил пенальти. Бартулович с отметки не промахнулся, выведя Ингулец вперед. А впоследствии при равном счете арбитр не засчитал гол Кучеренко, ошибочно зафиксировав офсайд.

Львов этот матч доигрывал вдевятером после удаления Грися и Шины.

Шахтер разгромил Минай. В матче было забито шесть голов, три из которых на счету игроков Миная. Но в ворота Шахтера влетел только один гол, еще дважды закарпатцы забивали в собственные ворота.

Динамо в меньшинстве обыграло Мариуполь. На 6 минуте гол забил Гармаш, а после этого киевляне остались в десятиром после удаления вратаря Нещерета. Но Цыганков во втором тайме забил еще раз. Мариуполь уже отличился на последних секундах матча.

Ярмоленко поборол коронавирус, Зубков забил гол

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко полностью излечился от коронавируса. Игрок уже вернулся в общую группу.

Однако в заявку на матч против Манчестер Юнайтед он не попал. А его команда уступила дома 1:3.

Что касается еще одного украинского легионера заграницей, то Александр Зубков отметился забитым голом за Ференцварош. А его команда победила 3:1. Уже во вторник, 8 декабря, Ференцварош сыграет против Динамо матч Лиги чемпионов.

Потери в семье баскетболиста Карла-Энтони Таунса

Баскетболист команды "Миннесота Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс рассказал, что из-за коронавируса умерли семь членов его семьи. Среди них и его мама.