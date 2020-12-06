Відбулися чергові матчі УПЛ – Динамо та Шахтар здобули перемоги. Не обійшлося і без скандалів. На другому етапі Кубка світу з біатлону відбулися чоловіча гонка-переслідування та жіноча естафета. Такими були головні новини спорту в суботу, 5 грудня

П'яте місце українок в естафеті, Прима та Підручний пробігли гонку-переслідування

У фінському Контіолахті відбулися дві гонки в рамках етапу Кубка світу з біатлону.

Спочатку на старт вийшли чоловіки, в яких була гонка переслідування. Україну представляли лише Артем Прима та Дмитро Підручний. Зважаючи на промахи та швидкість на трасі, за призові місця поборотися не вдалося. Але в очкову зону потрапили. Перемогу ж неочікувано здобув швед Себастьян Самуельсон, який стартував з хвилинним відставанням від Тар'єя Бьо аж 18-им.

Жінки ж мали в цей день естафету. Україну представляли Дарія Блашко, Валентина Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Ми мали шанс поборотися за подіум, адже під час гонки ми були у топ-3. У підсумку лише п'яте місце.

Матчі УПЛ: перемоги Динамо та Шахтаря та судівський скандал

В суботу відбулися три матчі УПЛ

Львів та Інгулець зіграли внічию. Цей матч став найбільш скандальним. Все через рішення судді. Спочатку Ярослав Козик не зарахував гол у ворота Львова, натомість призначив пенальті. Бартуловіч з позначки не схибив, вивівши Інгулець вперед. А згодом за рівного рахунку арбітр не зарахував гол Кучеренка, помилково зафіксувавши офсайд.



Львів цей матч догравав удев'ятьох після вилучення Грися та Шини.

Шахтар розгромив Минай. У матчі було забито шість голів, три з яких на рахунку гравців Минаю. Та у ворота Шахтаря влетів лише один гол, ще двічі закарпатці забивали у власні ворота.

Динамо у меншості обіграло Маріуполь. На 6 хвилині гол забив Гармаш, а після цього кияни залишилися у десятьох після вилучення воротаря Нещерета. Та Циганков у другому таймі забив ще раз. Маріуполь вже відзначився на останніх секундах матчу.

Ярмоленко поборов коронавірус, Зубков забив гол

Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко повністю вилікувався від коронавірусу. Гравець вже повернувся до загальної групи.

Однак до заявки на матч проти Манчестер Юнайтед він не потрапив. А його команда поступилася вдома 1:3.

Щодо ще одного українського легіонера закордоном, то Олександр Зубков відзначився забитим голом за Ференцварош. А його команда перемогла 3:1. Вже у вівторок, 8 грудня, Ференцварош зіграє проти Динамо матч Ліги чемпіонів.

Втрати в родині баскетболіста Карла-Ентоні Таунса

Баскетболіст команди "Міннесота Тімбервулвз" Карл-Ентоні Таунс розповів, що через коронавірус померли сім членів його родини. Серед них і його мама