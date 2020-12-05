5 декабря Шахтер и Минай сыграли в матче 12 тура чемпионата Украины по футболу. Дончане без проблем победили гостей из Закарпатья.

Шахтар – Минай 5:1

Голы: Допилка, 21 (авт.), Фернанду, 22, Соломон, 29, Матвиенко, 49, Лопиренок, 72 (авт.) – Нуриев, 35

Между играми в Лиге чемпионов УЕФА у действующего чемпиона Украины состоялось противостояние с закарпатским Минаем, которого многие могут посчитать для Шахтера "удобным" соперником.

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Счет на табло изменился на 20-й минуте – автогол от Допилки, в ногу которого попал своей попыткой замкнуть прострел с правого фланга от Болбата Фернандо.

Через минуту "горняки" удвоили преимущество. Фернандо вышел один на один с Каниболоцким и спокойно реализовал свой момент, пробив под голкипером гостей. Забитый мяч футболист отпраздновал в стиле бывшего форварда дончан Джулиуса Агаховы.

Еще до перерыва счет в матче стал разгромным, когда Алан Патрик вывел Соломона в правый фланг штрафной, где Манор раскачал Сакива, после чего пробил в ближний угол.

Через 5 минут ужасная ошибка Трубина помогла закарпатцам отквитать 1 мяч. Лидер Миная Нуриев пробил со штрафного в ближний угол – вратарь Шахтера был обязан спокойно отражать этот удар, но слишком мягко выставил ладонь, рикошетом от которой мяч влетел в сетку.

Сразу после перерыва дончане вернули преимущество в три гола: Патрик навесил со штрафного, а Матвиенко то ли пятой, то ли внешней стороной стопы красиво переправил мяч в сетку метров с 12-ти. Претендент на гол тура, однозначно.

На 55-й минуте Нуриев упал в штрафной Шахтера – всему виной контакт с Витао. Пришлось прибегнуть к просмотру VAR, и арбитр назначил пенальти в ворота "горняков". Нуриев попал в перекладину. По-пижонски пробил лидер Миная – решил подсечь мяч, но лишь сотряс каркас ворот Трубина.

На этом подопечные Каштру не остановились и забили пятый гол. И второй раз с автоголом. На 72-й минуте после удара Вьюнника мяч рикошетом от Лопырьонка влетел в сетку ворот Каниболоцкого.

Шахтер – Минай видеообзор