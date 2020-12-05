Игрок клуба "Миннесота Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс потерял немало родственников из-за осложнения от коронавируса. От этой инфекции умерла и его мать.

О смерти в своей семье баскетболист решил рассказать во время общения с журналистами, сообщает USA Today.

"За последние семь месяцев я видел слишком много гробов", – заявил Карл-Энтони Таунс.

Одной из тех, кто умерла от осложнений коронавируса, стала его мать. О коронавирусе у Жаклин Круз стало известно в конце марта 2020 года. Баскетболист тогда заявил, что она в коме и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 13 апреля она умерла.

Баскетболист присоединился к борьбе с коронавирусом в США, пожертвовав 100 тысяч долларов одной из клиник на тесты.

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В четверг, 3 декабря, от осложнений скончался и родной дядя баскетболиста. Он стал седьмым членом семьи баскетболиста, который умер от инфекции.