В финском Контиолахти состоялась первая гонка-преследование среди мужчин. Лишь двое украинцев приняли в ней участие – Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Уже на первой стрельбе произошли значительные изменения в списке лидеров. Тарьей Бё, который перед тем выиграл спринт, допустил сразу три промаха. Поэтому его обошел его брат Йоханнес Бё, который вырвался на первое место.

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Артем Прима, который стартовал 20-ым, первую стрельбу отработал чисто. Поэтому мог бороться за попадание в первую десятку. Но нашего биатлониста подвела скорость. А уже на второй стрельбе он допустил три промаха. Поэтому боролся в дальнейшем только за попадание в очковую зону.

Впоследствии лидеры стали меняться. И уже на четвертом круге на первое место вышел швед Себастьян Самуэльсон, который стартовал только 18-ым с минутным отставанием. Но ему помогла чистая стрельба – только один промах на четвертом огневом рубеже. Для 23-летнего шведа это первая победа на этапах Кубка мира.

Иоганнес Бё не сумел удержать и второе место. Его обошел француз Фабьен Клод. Хотя он тоже допустил три промаха, как и его соперник.

Пидручный стартовал 35-ым, а финишировал 37-ым с пятью промахами.

1. Себастьян Самуэльсон (0+0+0+1) 32:26,7

2. Фабьен Клод (2+1+0+0) +15,8

3. Йоханнес Бё (0+0+1+2) +19,5

…

26. Артем Прима (0+3+0+1) +1:51,1

37. Дмитрий Пидручный (1+2+1+1) +2:51.5

Let's give a big hand to the Top 6 of the @KlahtiBiathlon men's pursuit. Don't go anywhere though - we've got the women's relay coming up in just a little while. #KON20



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Уже в воскресенье, 6 декабря, у мужчин состоится эстафета. Женщины свою эстафету побегут еще в субботу, 5 декабря. А в воскресенье – гонку-преследование.