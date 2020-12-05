Как вратарь Динамо Нещерет получил красную карточку в матче против Мариуполя: видео
На матч против Мариуполя на ворота Динамо вышел 18-летний Руслан Нещерет. И еще в первом тайме он был вынужден покинуть поле из-за удаления.
Этот матч должен был состояться в Мариуполе. Но команды договорились первую игру провести в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Хотя хозяевами матча осталась азовская команда, пишет 24 канал.
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На 36-й минуте при счете 0:1 в пользу Динамо Мариуполь организовал контратаку. Очеретько в пас запустил в прорыв Горбунова. Нещерет вышел на перехват, но сделал это крайне неудачно. Он пошел ногами в подкат, и сбил соперника.
Все это произошло за пределами штрафной. Вратарь получил красную карточку.
На замену был вынужден выйти Георгий Бущан. Он заменил Дениса Гармаша, который и открыл счет в этом матче.
Видео фола и удаление Нещерета
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