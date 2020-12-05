В субботу, 5 декабря, Львов на своем поле принимал Ингулец в рамках 12-го тура УПЛ. Две ошибки судьи Козика не позволили победить одной из команд.

Львов – Ингулец 1:1

Голы: Сабину, 45 + 2 – Бартулович, 41 (п)

Удаление: Грисьо, 79, Шина, 88 (оба – Львов)

Перед матчем лучше позиция в турнирной таблице УПЛ была в Ингульца – 10 место и 10 очков. Львов – аутсайдер таблицы. Подопечные в. о. главного тренера Виталия Шумского занимают 12 место, в их активе лишь 7 пунктов, пишет 24 канал.

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Ужасная ошибка судьи

Уже на старте поединка Ингулец заработал перспективный штрафной вблизи ворот. Но Бартулович попал в стенку из игроков, которую выставил голкипер Львова Костик.

На 6-й минуте один из лидеров гостей Ситчинава из пределов штрафной мощно слету пробил. Но мяч не лег хорошо на ногу, пролетев далеко от стойки.

В течение первых 15 минут команды показывали довольно блеклый футбол, почти не доходя до ворот голкиперов.

В середине первого тайма Ситчинава прорывался один на один с голкипером, но защитник в последний момент сфолил на игроке – замечательный штрафной.

Опять Бартулович подошел к мячу. На этот раз его удар пролетел совсем рядом со штангой. Голкипер Львова совсем не рассчитывал на такой коварный удар.

Какой-то не фарт вцепился за Ситчинаву. Его удар с удобной позиции пролетел выше ворот.

Классный "парашют" адресатом которого стал Ситчинава, но мяч после его удара заблокировали защитники.

В конце первой 45-минутки произошел очень спорный эпизод. Мкомоло получил передачу в штрафной Львова и пробил мимо защитника. Мяч попал в руку и рикошетом от нее дезориентировал вратаря Костика и влетел в ворота. Но арбитр Ярослав Козик сигнализировал о руке и не засчитал гол – пенальти.

К отметке подошел Бартулович, который был одним из самых заметных игроков на поле, мощно пробил под перекладину – 0:1.

На 45+2 минуте после розыгрыша штрафного удара Сабину прошил голкипера Ингульца – 1:1.

Тайм удалений и очередная ошибка судей

После перерыва команды активно начали игру, но реальных 100-процентных моментов не было.

На 64-й минуте Чиряк едва не забил с углового. Игрок Львова прямым ударом почти забросил мяч за шиворот голкиперу Ингульца Шусту.

Запорожец с фланга отправил мяч в район 11-метровой отметки, но Козак в одно касание пробил мяч мимо ворот.

Ингулец должен был выйти вперед в счете. Ситчинава поборолся в штрафной соперника. Мяч от ноги попал в ноги Кучеренко, который перевел его под перекладину. Но арбитры зафиксировали офсайд. Чистый гол и очередная ошибка судей в этой встрече.

Последние 11 минут Львов был вынужден играть в меньшинстве. Грисьо получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в удаление.

В конце встречи момент на миллион потерял Львов. Шина отдал филигранную передачу на Нича, но Шуст был на месте после удара игрока хозяев. На добивании был снова Шина, но падение не позволило ему удачно пробить.

Опять активность от Шины, но на этот раз крайне негативная. Бразилец пошел в грубый подкат и увидел перед собой второй желтый свет – Львов играл в девяти.

В добавленное арбитром время Костик создал чудо-сейв, он ногой отбил мяч с линии ворот.

Свисток судьи зафиксировал ничью – 1:1.

Львов – Ингулец лучшие моменты первого тайма

Свисток судьи зафиксировал ничью - 1: 1.