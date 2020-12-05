В субботу, 5 декабря, в финском Контиолахти состоялась первая эстафета в новом биатлонном сезоне 2020/21. Результаты – читайте на Спорт24.

Победу в гонке одержала сборная Швеции, которая смогла обойти именитых француженок (+ 9.6) и немок (+ 43.9). Об этом пишет 24 канал.

Норвегия на первом этапе потерпела досадное падение и сразу потеряла шансы на борьбу за медали.

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Ход гонки для Украины

На первом этапе Украину представляла юная Дарья Блашко, которая первый огневой рубеж прошла "чисто", а на втором допустила одну ошибку и отпустила лидеров лишь на 10 секунд (4 промежуточная позиция)

Второй на трассу вышла Валентина Семеренко. Стрельбу лежа опытная украинка прошла с одним промахом и на второй круг пошла четвертой. Четвертая стрельба: пятым выстрелом был промах у Вали, в итоге лишь третьим запасным закрыла последнюю мишень украинка, но ошибки соперниц позволили сохранить место в топ-3.

Сестра Валентины, Вита Семеренко приняла эстафету четвертой с отставанием в 37 секунд от лидирующей Франции. Первую стрельбу Вита прошла идеально, закрыв 5 мишеней из 5-ти, а вот на стрельбе стоя у украинки возникли проблемы и пришлось идти на круг штрафа.

Вита выпала за пределы топ-3, но осталась близкой к призовой тройке, передав эстафету капитану Елене Пидгрушной пятой (отставание от лидера 1:35,4). Первую стрельбу Елена прошла "на чисто". На стрельбе стоя наш капитан, к сожалению, пошла на штафной круг и опустилась на 6 позицию. Однако, на финише Елена обогнала итальянку Сан-Филлипо и завоевала для нашей сборной 5 место.

Результат женской эстафеты в Контиолахти

1. Швеция (0+8) 1:12.44.5

2. Франция (0 + 9) + 9.6

3. Германия (0+12) +43.9

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5. Украина (1+8) +2: 39.9