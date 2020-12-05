В субботу, 5 декабря, Мариуполь и Динамо сыграли матч УПЛ. Игра состоялась в Киеве, но хозяевами поля были именно игроки Мариуполя. И они потерпели поражение.

Мариуполь – Динамо 1:2

Голы: Топалов, 90+5 – Гармаш, 6, Цыганков, 77

Удаление: Нещерет, 39

Этот матч должен был состояться в Мариуполе. Но перед игрой команды договорились, что матч проведут в Киеве. Причиной для переноса матча в столице не озвучивали. Но Динамо уже неоднократно обращалось к другим командам в Украине с просьбой о переносе матча в Киев перед важными играми в Лиге чемпионов. Так и здесь. Уже во вторник, 8 ноября, киевлянам дома принимать венгерский Ференцварош. Это будет бой за третье место в группе и право выступить в Лиге Европы.

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И номинальными хозяевами этого матча был именно Мариуполь. А игра второго круга между этими командами состоится уже в Мариуполе. Поэтому азовская команда весь первый круг проведет на выезде, а вторую часть чемпионата всех соперников принимать дома.

Игра началась довольно активно. И уже в дебюте встречи Динамо вышло вперед. Если с первой атакой мариупольцам удалось справиться (Кудрик перехватил мяч в ногах Супряги), то на шестой минуте Гармаш таки забил. Цыганков отдал ему пас, полузащитник избежал офсайда, а в штрафной удалось обыграть вратаря, бросившегося ему в ноги. Правда пробивать по воротам пришлось с острого угла, но Гармаш с этим моментом справился.

Впоследствии Гармаш мощно пробьет в верхний угол ворот ударом слета, но его удару не хватит точности. А между этими двумя ударами еще будут попытки Де Пены, но Кудрик каждый раз будет спасать свою команду.

Один из ключевых эпизодов в матче произошел на 39-й минуте. Одна из немногих атак Мариуполя могла закончиться голом. Очеретько пасом в касание запустил в прорыв Горбунова. Полузащитник оторвался от Караваева и выходил на ворота Нещерета. Но голкипер Динамо решил сыграть на опережение, и вышел на перехват. И как следует выбить мяч из-под ног соперника не сумел, сбив его. За что и получил прямую красную карточку. Правда это все происходило за пределами штрафной, поэтому обошлось без пенальти. Но Мирчи Луческу пришлось делать вынужденную замену, и вместо автора гола Гармаша вышел Георгий Бущан.

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Во втором тайме на поле и в дальнейшем шла равная борьба, однако Динамо было ближе к забитому голу, чем Мариуполь. Дважды опасно пробивал Шапаренко. Первый раз мяч после его удара изменил траекторию полета перед вратарем. Но Кудрик сумел его отбить, после чего тот взлетел и опустись уже за перекладиной.

И все же второй гол киевляне забили. Андриевский забросил мяч на Де Пену, тот в касание сбросил на Цыганкова, и Виктор в касание отправил мяч в ворота.

Впоследствии делать разгромным счет мог Вербич. Но он неудачно подставил ногу под прострел, и мяч полетел мимо рамки ворот.

Гол престижа Мариуполь забил уже на последних секундах встречи. после прострела Горбунова в штрафной отметился Топалов мощным ударом. Но это взятие ворот стало слабым утешением для мариупольцев.

Видеообзор матча Мариуполь – Динамо

Благодаря этой победе Динамо и в дальнейшем на первом месте с 29 очками и тремя баллами преимущества над вторым Шахтером. Мариуполь же потерял возможность подняться хотя бы временно на третье место.