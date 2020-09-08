Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на бой, а матч "Руха" с "Шахтером" перенесен из-за вспышки COVID-19. Главные новости спорта за 7 сентября читайте в дайджесте.

Ломаченко и Лопес договорились о бое

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Об этом сообщает 24 канал.

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Встреча состоится 17 октября 2020 года. Боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Бой состоится в MGM Grand в Лас-Вегасе (США). Top Rank, промоутерская компания, которая организует бой, сообщила, что боксеры подписали контракты. Остальные детали должны появиться позже.

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Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow ... and more pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

Что известно о Лопесе?

22-летний боксер провел на профессиональном ринге 15 поединков и все выиграл. В активе Лопеса 12 нокаутов.

На любительском уровне Теофимо провел 170 боев, выиграв 150 из них. По версии авторитетного боксерского журнала The Ring, Лопес "самый перспективный боксер" в 2018 году. Ломаченко получил это признание в 2013 году.

В 2016 году Лопес поехал на Олимпиаду в Бразилию от сборной Гондураса. Лопес выступал в легком весе (57 – 60 кг) и проиграл в 1/32 финала французу Софьяну Умиа.

Нидерланды победили Италию

Сборные Нидерландов и Италии встретились в матче Лиги наций сезона-2020.

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Поединок на поле Нидерландов прошел при тотальном доминировании Италии. Итальянские футболисты были острее в атаке и больше стремились к победе.

В итоге судьбу матча решил единственный гол Барелли. Футболист Италии отличился в компенсированное к первому тайму время.

Благодаря победе Италия возглавила группу 1 сильнейшего дивизиона Лиги наций.

Матч "Рух" – "Шахтер" перенесен

Поединок второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между львовским "Рухом" и донецким "Шахтером" перенесен. Игра не состоится 12-го сентября из-за вспышки COVID-19 в "Рухе".

Матч официально перенесен на 23 сентября. "Рух" уведомил руководство УПЛ о вспышке коронавируса в команде.

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По результатам проведенного ПЦР-тестирования у пяти игроков и медработника клуба обнаружили коронавирус.

Вероятно, матч 3-го тура между "Рухом" и "Колосом" также будет перенесен. Игра должна пройти 20 сентября во Львове.

Олимпиада состоится несмотря на пандемию

Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио в следующем году независимо от ситуации с коронавирусной пандемией.

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Олимпийские игры начнутся 23 июля 2021 года. Олимпиада пройдет с COVID-19 или без него,

– сказал Коутс.

"Сейчас задача организаторов – рассмотреть все возможные контрмеры, которые поспособствуют безопасному проведению Игр. Некоторые страны контролируют ситуацию с COVID-19, некоторые – нет. Всего должно приехать 206 сборных. Японии предстоит решить серьезную задачу", – рассказал Коутс.

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Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому игры запланировано провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

Это впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год.

Киберспорт признан видом спорта в Украине

Власти в Украине признали киберспорт официальным видом спорта. Теперь Украина официально занимает свое место среди более чем 25 стран мира, где киберспорт признан официальным спортом.

Соответствующее решение приняла комиссия по признанию вида спорта в Украине.

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев. К тому же в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба", – отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Статус официального вида спорта – это большая победа и результат двадцатилетней работы всех игроков рынка, энтузиастов, профессиональных и любительских команд, участие и победы в десятках европейских и международных турнирах – то, благодаря чему на киберспорт обратили внимание и начали воспринимать серьезно", – добавили в Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации.

В Министерстве цифровой трансформации от такого шага видят возможность пополнить государственный бюджет.

"Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики нашей страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и откроет новые возможности и перспективы", – добавил Борняков.