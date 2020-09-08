Василь Ломаченко й Теофімо Лопес підписали контракт на бій, а матч "Руху" з "Шахтарем" перенесено через спалах COVID-19. Головні новини спорту за 7 вересня читайте у дайджесті.

Ломаченко і Лопес домовилися про бій

Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом офіційно підтверджений. Про це повідомляє 24 канал.

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Зустріч відбудеться 17 жовтня 2020 року. Боксери зустрінуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Бій відбудеться у MGM Grand у Лас-Вегасі (США). Top Rank, промоутерська компанія, яка організовує бій, повідомила, що боксери підписали контракти. Інші деталі мають з'явитися згодом.

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Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow ... and more pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

Що відомо про Лопеса?

22-річний боксер провів на професійному ринзі 15 поєдинків і всі виграв. В активі Лопеса 12 нокаутів.

На любительському рівні Теофімо провів 170 бої, вигравши 150 з них. За версією авторитетного боксерського журналу The Ring, Лопес "Найперспективніший боксер" у 2018 році. Ломаченко отримав це визнання у 2013 році.

У 2016 році Лопес поїхав на Олімпіаду в Бразилію від збірної Гондурасу. Лопес виступав у легкій вазі (57 – 60 кг) та програв в 1/32 фіналу французу Соф'яну Уміа.

Нідерланди програли Італії

Збірні Нідерландів та Італії зустрілися у матчі Ліги націй сезону-2020. Італійці зуміли перемогти майбутнього суперника України на Євро-2020.

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Поєдинок на полі Нідерландів минув за тотального домінування Італії. Італійські футболісти були гостріші в атаці та більше прагнули перемоги.

У підсумку долю матчу вирішив єдиний гол Барелли. Футболіст Італії відзначився у компенсований до першого тайму час.

Завдяки перемозі Італія очолила групу 1 найсильнішого дивізіону Ліги націй.

Матч "Рух" – "Шахтар" перенесено

Поєдинок другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між львівським "Рухом" і донецьким "Шахтарем" перенесено. Гра не відбудеться 12-го вересня через спалах COVID-19 у "Русі".

Матч офіційно перенесено на 23 вересня. "Рух" повідомив керівництво УПЛ про спалах коронавірусу у команді.

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За результатами проведеного ПЛР-тестування у п'яти гравців та медпрацівника клубу виявили коронавірус.

Ймовірно, матч 3-го туру між "Рухом" та "Колосом" також буде перенесено. Гра повинна пройти 20 вересня у Львові.

Олімпіада відбудеться попри пандемію

Олімпійські ігри-2020 відбудуться у Токіо наступного року незалежно від ситуації з коронавірусною пандемією.

Про це заявив віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.

Олімпійські ігри розпочнуться 23 липня 2021 року. Олімпіада пройде з COVID-19 або без нього,

– сказав Коутс.

"Зараз завдання організаторів – розглянути всі можливі контрзаходи, які посприяють безпечному проведенню Ігор. Деякі країни контролюють ситуацію з COVID-19, деякі – ні. Загалом має приїхати 206 збірних. Японії належить розв'язати серйозну задачу", – розповів Коутс.

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Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарний рік.

Кіберспорт визнано видом спорту в Україні

Влада в Україні визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Тепер Україна офіційно займає своє місце серед більш ніж 25 країн світу, де кіберспорт визнаний офіційним спортом.

Відповідне рішення прийняла комісія з визнання виду спорту в Україні.

"Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто "стрілялки", а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців. До того ж в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", – відзначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Статус офіційного виду спорту – це велика перемога і результат двадцятирічної роботи усіх гравців ринку, ентузіастів, професійних і аматорських команд, участь і перемоги в десятках європейських і міжнародних турнірах – те, завдяки чому на кіберспорт звернули увагу і почали сприймати серйозно", – додали в Українській професійній кіберспортивній асоціації.

У Міністерстві цифрової трансформації від такого кроку бачать можливість поповнити державний бюджет.

"Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", – додав Борняков.