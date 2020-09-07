Результаты матчей Лиги наций и видео голов 7 сентября
Понедельник, 7 сентября, предпоследний день, в который проходят международные матчи национальных сборных. В Европе продолжился второй тур Лиги наций сезона-2020. Результаты матчей и видео голов – смотрите в материале Спорт 24.
Казахстан – Беларусь 1:2
Голы: Аймбетов, 62 – Бордачев, 53, Лисакович, 86
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Казахстан – Беларусь видеообзор
Матчи начнутся в 21:45
- Босния и Герцеговина – Польша
- Нидерланды – Италия
- Австрия – Румыния
- Израиль – Словакия
- Северная Ирландия – Норвегия
- Чехия – Шотландия
- Албания – Литва