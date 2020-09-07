Понедельник, 7 сентября, предпоследний день, в который проходят международные матчи национальных сборных. В Европе продолжился второй тур Лиги наций сезона-2020. Результаты матчей и видео голов – смотрите в материале Спорт 24.

Казахстан – Беларусь 1:2 Голы: Аймбетов, 62 – Бордачев, 53, Лисакович, 86 Смотрите также: Лига наций: результаты матчей и видео голов 6 сентября Казахстан – Беларусь видеообзор Матчи начнутся в 21:45 Босния и Герцеговина – Польша

Нидерланды – Италия

Австрия – Румыния

Израиль – Словакия

Северная Ирландия – Норвегия

Чехия – Шотландия

Албания – Литва