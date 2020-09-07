У двоих футболистов "Манчестер Сити" Рияда Мареза и Эмерика Ляпорта диагностировали коронавирус.

Информацию о заражении опасной инфекцией Марезом и Ляпортом подтвердили на официальном сайте "Манчестер Сити". Они сдали положительный тест на COVID-19.

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В клубе добавили, что после результата теста оба игрока сразу были отправлены на самоизоляцию в соответствии с протоколами безопасности английской Премьер-лиги и правительства Великобритании о карантине.

При этом у обоих игроков нет симптомов недуга.

Отметим, что матч "Манчестер Сити" в первом туре АПЛ, который стартует 12 сентября, перенесли на более поздний срок. Однако причиной стал не коронавирус у игроков "МанСити", а то, что команда выступала в финале восьми Лиги чемпионов. Поэтому игрокам нужно больше времени на восстановление и отдых. Именно по этой причине перенесли матч еще одной команды – "Манчестер Юнайтед", который дошел до полуфинала Лиги Европы.