До летних Олимпийских Игр 2020 года, которые перенесли на 2021 из-за пандемии коронавируса, остается год. Однако оргкомитет Олимпиады в Токио допускает вариант с отменой соревнований.

Президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори считает, что разработка вакцин и методов лечения COVID-19 будет главным фактором во время принятия решения о проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в следующем году, сообщает телеканал NHK.

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По его словам, важнейшим фактором в решении по проведению Игр является то, удастся ли взять коронавирус под контроль и будет ли прогресс в разработке вакцин или методов лечения COVID-19.

Он допустил, что если обстоятельства не изменятся, то Олимпиада не состоится, но окончательное решение примет Международный олимпийский комитет.

Также Мори выразил мнение, что перенос Игр снова, если они не состоятся в следующем году, будет сложным. Он объяснил, что города-хозяева Олимпиады названы уже вплоть до 2028 года. Пекин принимает зимние Игры в 2022 году, а Париж летние – в 2024-м. По его мнению, Париж вряд ли откажется от своей очереди на проведение Игр.

Перенос Олимпиады в Токио: коротко

Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому Игры запланировано провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

Это впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.

Организаторы турнира рассматривают различные варианты по допуску болельщиков на трибуны.

Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.