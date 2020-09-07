Олимпийские игры пройдут в Токио в следующем году независимо от ситуации с коронавирусной пандемией.

Об этом он в интервью AFP заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

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Олимпийские игры начнутся 23 июля 2021 года. Олимпиада пройдет с COVID-19 или без него.

"Сейчас задача организаторов – рассмотреть все возможные контрмеры, которые помогут безопасному проведению Игр. Некоторые страны контролируют ситуацию с COVID-19, некоторые – нет. В целом должны приехать 206 сборных. Японии предстоит решить серьезную задачу", – рассказал Коутс.

Перенос Олимпиады в Токио: коротко

Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому Игры планируется провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

Впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.

Организаторы турнира рассматривают различные варианты по допуску болельщиков на трибуны.

Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.