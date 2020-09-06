"Рух" не сыграет ближайшие матчи из-за вспышки коронавируса, – журналист
Львовский "Рух" не сыграет ближайшие поединка в УПЛ из-за вспышки коронавируса в команде. Игроки пошли на самоизоляцию.
Ситуация с коронавирусом не обошла львовский футбольный клуб "Рух". По информации журналиста Игоря Бурбаса в Twitter, футболисты сдали тест на коронавирус, результаты которых показали у нескольких футболистов положительный результат.
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Вспышка коронавируса
Судьба ближайших матчей, которые должен был провести львовский клуб, пока неизвестна. Целая группа футболистов уже отправились на самоизоляцию. Клуб пока официально не подтвердил ситуацию.
Недавно вспышка коронавируса была в клубе "Львов". Тогда игра между "Львовом" и "Минаем" была перенесена на неопределенный срок. Добавим, что такую информацию также первым сообщил Игорь Бурбас.
Ранее сообщалось, что "Рух" определился с ареной, которая будет принимать домашние поединки львовян.
- Первый домашний поединок для львовян в УПЛ должен был состояться уже 12 сентября, где "Рух" должен был встретиться с чемпионом Украины прошлого сезона "Шахтером".
- В дебютном же матче УПЛ "Рух" проиграл полтавской "Ворскле" 5:2.