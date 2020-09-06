Львовский "Рух" не сыграет ближайшие поединка в УПЛ из-за вспышки коронавируса в команде. Игроки пошли на самоизоляцию.

Ситуация с коронавирусом не обошла львовский футбольный клуб "Рух". По информации журналиста Игоря Бурбаса в Twitter, футболисты сдали тест на коронавирус, результаты которых показали у нескольких футболистов положительный результат.

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Вспышка коронавируса

Судьба ближайших матчей, которые должен был провести львовский клуб, пока неизвестна. Целая группа футболистов уже отправились на самоизоляцию. Клуб пока официально не подтвердил ситуацию.

Коронавірус все більше поглинає місто Львів. На превеликий жаль, знову зачепило футбол. У таборі ФК Рух - спалах інфекції. Ціла група футболістів відправляється на самоізоляцію. Поєдинки найближчих турів - під питанням. — Igor Burbas (@iburbas) September 6, 2020

Недавно вспышка коронавируса была в клубе "Львов". Тогда игра между "Львовом" и "Минаем" была перенесена на неопределенный срок. Добавим, что такую информацию также первым сообщил Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что "Рух" определился с ареной, которая будет принимать домашние поединки львовян.