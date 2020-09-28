Украинская теннисистка Даяна Ястремская 27 сентября сенсационно покинула Ролан Гаррос, а Валттери Боттас выиграл гран-при России. Главные новости спорта за 27 сентября – читайте в дайджесте.

Провал Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская зачехлила ракетку на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос). Об этом сообщает 24 канал.

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В первом раунде Даяна проиграла 788-й ракетке мира Дарьи Гавриловой из Австралии.

Даяна Ястремская – Дарья Гаврилова 0:2 (4:6, 3:6)

20-летняя украинская теннисистка уступила австралийке ровно за полтора часа. Украинская теннисистка отдала 26-летней сопернице первый сет. Даяна уступала 5:2 после того, как не смогла защитить свою подачу.

Ястремской удалось сократить счет до 5:4, однако австралийка взяла сет на подаче Дайаны.

Во втором сете украинка действовала лучше и имела несколько брейк-пойнтов, однако Гаврилова снова отыгралась.

К сожалению, в восьмом гейме украинка проиграла на своей подаче и австралийка вышла вперед 5:3. В следующем гейме Гаврилова, которая родилась в Москве, подала на матч.

Победа Боттаса

27 сентября состоялся 10-й этап Формулы-1 сезона-2020 – Гран-при России. Неожиданно победу в гонке одержал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

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Боттас стартовал третьим, но сумел удачно начать гонку, опередив Макса Ферстаппена. Залогом победы Боттаса также стал штраф, который получил его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британец финишировал третьим. Второе место занял Ферстаппен с Red Bull.

Результаты Гран-при России

Боттас Ферстаппен Хэмилтон Перес Риккардо Леклер Окон Квят Гасли Албон

Видеообзор гран-при России

Результаты УПЛ

В воскресенье завершился 4-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Воскресную программу открывал матч "Львов" против "Зари".

Луганская команда разгромила соперника со счетом 5:0 и одержала первую победу в сезоне 2020/2021.

Тур продолжился игрой "Шахтера" с "Олимпиком". "Горняки" отпраздновали победу на классе (2:0) и прервали серию из двух ничьих.

Завершился тур двумя вечерними матчами: в Чернигове "Десна" одолела "Рух", а "Колос" в Ковалевке поделил очки с "Ингульцем".

Турнирная таблица УПЛ

Портной оформил дубль после ухода из "Динамо"

Украинский нападающий Артем Кравец не успел покинуть киевское "Динамо", как принес пользу новой команде. Портной забил два гола за "Коньяспор" в чемпионате Турции.

Украинский форвард Артем Кравец отличился дебютными голами в первом матче за турецкий клуб в 3-м туре чемпионата Турции против "Бешикташа".

Кравец вышел на замену на 50-й минуте, а на 63-й забил второй мяч своей команды в игре.

На 78-й минуте Кравец ассистировал партнеру, который сделал счет 3:0. А через 5 минут Кравец реализовал пенальти и оформил дубль.

В итоге команда Кравца разбила именитый "Бешикташ" со счетом 4:1.