Украинский нападающий Артем Кравец не успел покинуть киевское "Динамо", как принес пользу новой команде. Кравец забил два гола за "Коньяспор" в чемпионате Турции.

Украинский форвард Артем Кравец отличился дебютными голами в первом матче за турецкий клуб в 3-м туре чемпионата Турции против "Бешикташа". Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Кравец официально покинул "Динамо"

Кравец вышел на замену на 50-й минуте, а на 63-й забил второй мяч своей команды в игре.

Видео дебютного гола Кравца

На 78-й минуте Кравец ассистировал партнеру, который сделал счет 3:0. А через 5 минут Кравец реализовал пенальти и оформил дубль.

Видео второго гола Кравца