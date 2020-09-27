Кравец в первом же матче после ухода из "Динамо" забил два гола: видео
Украинский нападающий Артем Кравец не успел покинуть киевское "Динамо", как принес пользу новой команде. Кравец забил два гола за "Коньяспор" в чемпионате Турции.
Украинский форвард Артем Кравец отличился дебютными голами в первом матче за турецкий клуб в 3-м туре чемпионата Турции против "Бешикташа". Об этом сообщает 24 канал.
Кстати Кравец официально покинул "Динамо"
Кравец вышел на замену на 50-й минуте, а на 63-й забил второй мяч своей команды в игре.
Видео дебютного гола Кравца
На 78-й минуте Кравец ассистировал партнеру, который сделал счет 3:0. А через 5 минут Кравец реализовал пенальти и оформил дубль.
Видео второго гола Кравца
Что известно о Кравце?31-летний футболист в августе вернулся в "Динамо", но покинул киевский клуб через месяц. Артем перешел в "Коньяспор" на правах свободного агента. Артем - воспитанник "Динамо", в котором провел значительную часть карьеры. Играл за немецкий "Штутгарт" и испанскую "Гранаду".
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