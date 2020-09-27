В России 27-го сентября состоялся очередной этап гонок Формулы-2. Победитель гонки был определен по итогом всего пяти кругов из-за жуткой аварии.

Гонка была остановлена красными флагами после того, как Лука Гьотто и Джек Эйткен стали участниками серьезного инцидента в третьем повороте. Об этом сообщает 24 канал.

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В результате аварии оба болида повредили ограждение. Гонщики смогли самостоятельно покинуть место происшествия.

После аварии один из болидов даже загорелся. Гьотто пришлось быстро покидать болид, начавший дымиться.

Вскоре было объявлено, что заезд не будет восстановлен. Результаты гонки определили по итогам пяти кругов. Пилоты получили половину очков. Это позволило Эйткену и Гьотто остаться в очковой зоне несмотря на сход с дистанции.

Гонщик "Кампоса" Джек Эйткен рассказал, что причиной серьезного столкновения с пилотом "хайтек" Лукой Гьотто стал прокол колеса.

"Привет всем, спасибо за сообщение. Я рад, что в порядке после такого, рад, что Лука тоже. Ранее в повороте из-за небольшого контакта произошел прокол задней шины, и болид просто поехал прямо. Такое случается", – написал Джек в Твиттере.

Победу одержал Чжоу Гуаньюй. На втором месте финишировал пилот Никита Мазепин, на третьем – Мик Шумахер.