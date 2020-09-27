Черниговская "Десна" после вылета из Лиги Европы реабилитировалась в чемпионате Украины. В воскресенье, 27 сентября, черниговцы победили львовский "Рух" в 4 туре УПЛ.

Десна – Рух 3:1

Голы: Тотовицкий, 13, Дегтярев, 45, Будковский, 71 – Климчук, 30

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Ход поединка

Уже на 12-й минуте игры хозяева поля получили шанс открыть счет в игре, пишет 24 канал. Гуцуляк в штрафной пробил и попал в руку Глиха. Удар с отметки уверенно исполнил Тотовицкий.

На 17-й минуте "Рух" выстрелил двойным моментом. Сначала Климчук сильно пробил с дальней дистанции и Паст отбил перед собой. На добивании был Кухаревич, но с убойной позиции пробил мимо ворот.

Через 13 минут львовяне таки сравняли счет: после вбрасывания из-за боковой линии в штрафную "Десны" последовал навес и Климчук мощно пробил головой – 1:1.

Все же на перерыв в статусе лидера пошла "Десна", которая выглядела агрессивнее. Тотовицкий элегантным пасом вывел Дегтярева лицом к лицу с Бандурой и тот переиграл голкипера.

После перерыва едва не увеличил счет Тотовицкий: он прорвался почти до штрафной "Руха" и нанес дальний удар. Мяч пролетел мимо ворот. На 71-й минуте Тамм был близок, чтобы увеличить преимущество "Десны", но его удар в упор взял Бандура.

И уже буквально через минуту черниговцы добились своего. После подачи в штрафную защитники "Руха" забыли о Будкивском и тот расстрелял Бандуру – 3:1.

На 82-й минуте Русин был близок, чтобы вернуть интригу в игру. Футболист "Руха" из пределов штрафной нанес обводящий удар, но Паст совершил эффектное спасение.

Больше голов и острых моментов в матче не было. Победа "Десны" со счетом 3:1.

Десна – Рух: видеообзор

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