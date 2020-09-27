27 сентября "Львов" встретился с "Зарей" в матче 4-го тура УПЛ. Команда Виктора Скрипника без проблем уничтожила хозяев встречи.

Львов – Заря 0:5

Голы: Юрченко, 3, Громов, 6, 27, Гладкий, 33, 37

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Ужасная игра хозяев

Львов встретил команды дождем, поэтому матч обещал быть интересным. Уже на 3-й минуте "Заря" вышла вперед в счете. Юрченко решился пробить из-за пределов штрафной площадки. Казалось, что Литовченко справится с ударом, но скользкий мяч вылетел из рук голкипера прямо в сетку ворот – 0:1.

Уже через две минуты луганский клуб удвоил счет. Кочергин нанес удар из пределов штрафной площадки – вратарь справился с выстрелом, но самым ловким на добивании был Громов, который в пустые ворота закатил мяч – 0:2. Ужасное начало матча, футболисты "Львова" явно не ожидали такой игры в дебютные минуты встречи.

Настоящая жара была возле ворот хозяев. Мощный удар на лету нанес Юрченко, который мог оформить дубль уже в первые 20 минут, но Литовченко и защитники помешали голу.

Хозяева пытались создавать позиционные атаки, но "Заря" была острой. Угловой в исполнении гостей оказался результативным. Выше выпрыгнул Вернидуб и пробил головой, но арбитр увидел нарушение правил против игрока "Львова".

На 27-й минуте еще один угловой стал результативным для луганской команды. На этот раз Громов оказался самым высоким, перепрыгнул своего опекуна и прошил сетку ворот – 0:3, совсем игра не клеится у команды из города Льва.

Через несколько минут "Заря" сделала счет неприличным. Кочергин легко сбежал через дырявую оборону хозяев и точно подал на Гладкого, которому оставалось только с двух метров переправить мяч в сетку, и это удалось нападающему – 0:4.

Фаворов прекрасно почувствовал атаку, в одно касание отдал пас в центр штрафной, где уже находился Гладкий, который без колебаний закатил мяч в ворота – 0:5.

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На последней минуте первой 45-минутки супершанс не использовал "Львов". Шина накрутил Иванисеню и мощно пробил – штанга спасла ворота хозяев. На добивании уже был игрок "Львова", но уверенно сыграл голкипер "Зари" Шевченко.

Счет матча позволил главному тренеру "Зари" Роману Скрипнику изменить голкипера команды и дать игровую практику Василю.