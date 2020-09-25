Украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом матче основной сетки, где участие будут принимать четыре представительницы Украины. Еще одна теннисистка Марта Костюк сможет пробиться в основную сетку, если в финале квалификации победит японку Куруми Нару.

Вчера, 24 сентября, состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. Четыре украинки узнали своих соперниц, пишет 24 канал.

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Соперницы украинок

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире матчем против россиянки Варвары Грачевой из России (WTA №89). Ее лучший результат на турнире был в 2015 и 2017 годах, когда теннисистка из России выходила в четвертьфинал турнира.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начнет турнир матчем против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой (WTA №785). В прошлом году теннисистка вылетела в первом же своем матче в карьере на Ролан Гаррос. Отметим, что украинка недавно прекратила сотрудничество с тренером Сашей Баином якобы из-за конфликта.

Другие украинки Екатерина Козлова стартует матчем с Паулой Бадосой (WTA №87), которая представляет Испанию, а Катарине Завацкой снова не повезло со жребием. Ей выпал серьезный экзамен, Завацкая дебютирует в основе Ролан Гаррос матчем против Кики Бертенс из Нидерландов (WTA №8).

В квалификации остается одна украинка – Марта Костюк. Она сыграет свой финальный матч квалификации турнира против японки нары Куруни. На пути к финалу украинка одолела Изабеллу Шиникову и Лауру-Иоанну Паар.