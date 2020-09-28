Українська тенісистка Даяна Ястремська 27-го вересня сенсаційно покинула Ролан Гаррос, а Валттері Боттас виграв гран-прі Росії. Головні новини спорту за 27 вересня – читайте у дайджесті.

Провал Ястремської

Українська тенісистка Даяна Ястремська зачохлила ракетку на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гарос). Про це повідомляє 24 канал.

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У першому раунді Даяна програла 788-й ракетці світу Дарії Гавріловій з Австралії.

Даяна Ястремська – Дарія Гаврілова 0:2 (4:6, 3:6)

20-річна українська тенісистка поступилася австралійці рівно за півтори години. Українська тенісистка віддала 26-річній суперниці перший сет. Даяна поступалася 5:2 після того, як не змогла захистити свою подачу.

Ястремській вдалося скоротити рахунок до 5:4, однак австралійка взяла сет на подачі Даяни.

У другому сеті українка діяла краще і мала декілька брейк-пойнтів, однак Гаврілова знову відігралася.

На жаль, у 8-у геймі українка програла на своїй подачі й австралійка вийшла вперед 5:3. У наступному геймі Гаврілова, яка народилася у Москві, подала на матч.

Перемога Боттаса

27-го вересня відбувся 10-й етап Формули-1 сезону-2020 – гран-прі Росії. Несподівано перемогу в гонці здобув фінський пілот Mercedes Валттері Боттас.

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Боттас стартував третім, але зумів вдало розпочати гонку, випередивши Макса Ферстаппена. Запорукою перемоги Боттаса також став штраф, який отримав його партнер по команді Льюїс Хемілтон. Британець фінішував третім. Друге місце посів Ферстаппен з Red Bull.

Результати гран-прі Росії

Боттас Ферстаппен Хемілтон Перес Ріккардо Леклер Окон Квят Гаслі Албон

Відеоогляд гран-прі Росії

Результати УПЛ

У неділю завершився 4-й тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Недільну програму відкривав матч "Львова" проти "Зорі".

Луганська команда розтрощила суперника з рахунком 5:0 та здобула першу перемогу у сезоні-2020/2021.

Тур продовжився грою "Шахтаря" з "Олімпіком". "Гірники" відсвяткували перемогу на класі (2:0) та перервали серію з двох нічиїх.

Завершився тур двома вечірніми матчами: у Чернігові "Десна" здолала "Рух", а "Колос" у Ковалівці поділив очки з "Інгульцем".

Турнірна таблиця УПЛ

Кравець оформив дубль після відходу з "Динамо"

Український нападник Артем Кравець не встиг покинути київське "Динамо", як приніс користь новій команді. Кравець забив два голи за "Коньяспор" у чемпіонаті Туреччини.

Український форвард Артем Кравець відзначився дебютними голами в першому матчі за турецький клуб в 3-му турі чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа".

Кравець вийшов на заміну на 50-й хвилині, а на 63-й забив другий м'яч своєї команди у грі.

На 78-й хвилині Кравець асистував партнерові, який зробив рахунок 3:0. А через 5 хвилин Кравець реалізував пенальті і оформив дубль.

У підсумку команда Кравця розбила іменитий "Бешикташ" з рахунком 4:1.