Донецкий "Шахтер" 27-го сентября одержал вторую победу в чемпионате Украины сезона-2020/2021. В 4 туре "горняки" победили "Олимпик" в донецком дерби и прервали серию из двух подряд ничьих.

Шахтер – Олимпик 2:0

Голы: Коваленко, 64, Мораес, 66

Незабитый пенальти: Алан Патрик, 42 (Шахтер)

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Ход поединка

"Шахтер" ожидаемо агрессивнее начал поединок, пишет 24 канал. Уже на старте матча хозяева поля имели несколько острых моментов.

В частности, Додо с линии штрафной пробил левой ногой, но вратарь "Олимпика" эффектно отразил удар бразильца. Через несколько минут "горняки" разыграли красивую комбинацию в штрафной гостей.

Партнеры вывели на ударную позицию Марлоса, который пробил по воротам, но Цимбалюк выбил мяч с линии владений Кичака. "Олимпик" ответил острым ударом Лебеденко.

Арендованный у "Динамо" Бенито навесил в штрафную на Лебеденко, который пробил головой в угол. Пятов, вернувшийся в ворота "Шахтера", спас партнеров.

Острый момент имел Алан Патрик: бразилец в упор пробил из пределов штрафной, но не смог попасть в ворота.

На 41-й минуте игры "Шахтер" получил шанс выйти вперед: Пасич в штрафной вроде бы сбил Корниенко – спорный пенальти. Кичак спас партнеров, отразив удар Алана Патрика.

В начале второго тайма хороший момент упустил Тайсон, пробив с острой позиции выше. "Олимпик" не отсиживался в обороне и также имел свой момент. Пятова не смог переиграть Бенито.

Дважды спасать "Олимпик" пришлось Кичаку: опасно пробивали Коваленко и Корниенко. На 64-й минуте "горнякам" все же удалось дожать соперника.

Корниенко присоединился к атаке на левом фланге и прострелил в штрафную на Коваленко: Виктор легко переправил мяч в ворота. Через две минуты Мораес установил счет 2: 0. Прекрасный пас отдал Майкон.

Два гола "Шахтера" полностью успокоили игру. "Горняки" смогли довести поединок до логического для себя завершения. Благодаря победе "Шахтер" вышел на третье место. "Олимпик" – седьмой.

Шахтер – Олимпик видеообзор

Турнирная таблица УПЛ