"Колос", который 24-го сентября вылетел из Лиги Европы, через три дня провел матч 4 тура чемпионата Украины. На родном стадионе "колоски" поделили очки с новичком УПЛ – "Ингульцом".

Колос – Ингулец 0: 0

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Ход поединка

В первом тайме команды поскупились не то, что на забитые голы, а и на острые моменты, пишет 24 канал. За 45 минут зрители на стадионе в селе Ковалевка не увидели ни одного удара в створ ворот.

Первая половина игры прошла при интенсивной борьбе в центре поля.

На 68-й минуте болельщики дождались первого острого момента. Селезнев вошел в штрафную "Ингульца", обыграл защитника, но пробил в направлении углового.

"Ингулец" ответил первым ударом в створ ворот хозяев аж на 76 минуте. Лупашко пробил с очень дальней дистанции. Через пару минут зрители стали свидетелями первой акцентированной комбинации в игре.

Щедрый с левого фланга прострелил на Запорожца в штрафной. Тот с убийственной позиции пробил выше ворот. "Колос" ответил почти сразу. Свежий Лысенко выстрелил из-за пределов штрафной: Шуст вытащил мяч из-под перекладины.

Наиграть хотя бы на гол обе команды не смогли, поэтому справедливая ничья – 0:0.

Колос Ингулец видеообзор

Турнирная таблиця УПЛ