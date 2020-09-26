Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге. А Марта Костюк преодолела квалификацию "Ролан Гаррос". У биатлониста Дмитрия Подручного – коронавирус, а у Виты Семеренко отобрали серебряную медаль Олимпиады в Сочи. Таким были главные новости 25 сентября

Свитолина в финале Страсбурга, Костюк – на "Ролан Гаррос"

Элина Свитолина смогла выйти в финал турнира в Страсбурге. В тяжелом матче она победила представительницу Беларуси Арину Сабаленко. Из-за ливня белоруска была вынуждена провести два матча за один день. И матч против Свитолиной тоже прервался из-за дождя.

Для Свитолиной это второй выход в финал в этом году. В марте она победила на турнире в мексиканском Монтеррее.

Свой финальный поединок выиграла еще одна украинка – Марта Костюк победила японку Нару Куруни в финале квалификации на "Ролан Гаррос". Поэтому 18-летняя теннисистка сыграет в основной сетке турнира впервые в карьере.

Всего на "Ролан Гаррос" выступят сразу пять украинок. Кроме Марты Костюк, это Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая. Все пять теннисисток уже получили соперниц на турнире.

У Пидручного – коронавирус

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сдал положительный тест на коронавирус. После этого он отправился на самоизоляцию.

Биатлонист пропустит соревнования в немецком Висбадене.

У Семеренко забрали серебряную медаль Олимпиады 2014

Украинская биатлонистка Вита Семеренко потеряла серебряную медаль Олимпиады 2014 года в Сочи в спринте. Она ее получила, когда российскую биатлонистку Ольгу Вилухину дисквалифицировали за допинг. Именно россиянка тогда финишировала второй, а украинка показала третий результат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал россиянку и вернул ей серебряную награду. Поэтому Вита Семеренко снова бронзовый призер Олимпиады.

Рекордный прыжок Бех-Романчук

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук закончила сезон на позитиве – она ​​победила на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе с личным рекордом сезона. Украинка в финале прыгнула на 6,91 метра, что стало ее лучшим показателем в 2020 году.

Липовый вернулся в Украину

Один из ключевых игроков сборной Украины по баскетболу Александр Липовый продолжит выступление в Суперлиге. Новым клубом защитника стал "Прометей" из Каменского.