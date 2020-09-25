Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в финале турнира в Страсбурге. В полуфинале она в тяжелом матче одолела представительницу Беларуси Арину Сабаленко.

Преимуществом Свитолиной в этом матче было то, что она свой четвертьфинальный поединок провела за день до этого – в четверг, 24 сентября. Зато Сабаленко из-за дождя не смогла доиграть свой матч 1/4 финала против Синяковой. Поэтому его пришлось доиграть в пятницу. И в тот же день провести еще и полуфинал против Свитолиной.

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Дождь помешал и этому матчу. Через 12 минут после начала игры, над кортом начался ливень, и игру пришлось прервать.

Всего теннисистки провели на корте почти два часа, сыграв все три сета. В первом Свитолина была впереди 2:0. Но соперница сравняла счет. Но после этого украинка выиграла четыре гейма подряд.

Во втором сете ключевым стал седьмой гейм, где Сабаленко сумела совершить брейк. В остальных геймах теннисистки выигрывали свои подачи, поэтому белоруска сравняла счет.

В третьем сете Свитолина вела 3:0 и 5:3. В десятом гейме на подаче Сабаленко, белоруска вела 40:0. Но это преимущество не воплотила в выигранный сет, ведь дальше не выиграла ни одного розыгрыша, завершив поединок двойной ошибкой.

From 40-0, Sabalenka is broken and @ElinaSvitolina wins a gripping semifinal, 6-2, 4-6, 6-4!



What a match! #IS20 pic.twitter.com/FXzHtp7sPz — wta (@WTA) September 25, 2020

Элина Свитолина – Арина Сабаленко 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)

Для Свитолиной это второй выход в финал турнира WTA. В марте она победила в мексиканском Монтеррее.

В финале турнира Свитолина сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

В 2019 году на турнире в Страсбурге победила другая украинка Даяна Ястремская.