Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о нарушении антидопинговых правил российской биатлонисткой Ольгой Вилухиной, которая на Олимпиаде в Сочи в 2014 году завоевала "серебро" соревнований, а украинка Вита Семеренко была третьей. CAS оправдал россиянку и вернул ей серебряную награду.

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на такое решение суда в отношении российских биатлонисток. CAS частично оправдал Ольгу Зайцеву и Яну Романову, сообщает ТАСС.

Вот так: Россияне пытались испортить допинг-пробу украинской биатлонистки во время Олимпиады в Сочи

Снова "бронза" для Семеренко

МОК с пониманием принял такое решение суда. Поэтому "серебро" спринта возвращается в руки российской биатлонистки, а вот бронзовая награда будет в копилке Виты Семеренко. Тем самым Россия вернулась на второе место в медальном зачете Олимпиады-2014, Украина – 20-я.

Недолго Карин Оберхофер радовалась олимпийской "бронзе". После оправдания итальянка будет вынуждена отдать бронзовую медаль и опуститься на четвертое место.

Отметим, что CAS частично удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой. Ее результаты на Олимпийских играх останутся аннулированными, но суд отменил пожизненное отстранение от участия на Олимпиаде.

Добавим, что после Олимпиады в Сочи МОК обвинил российских биатлонисток в употреблении запрещенных препаратов и принял решение забрать у них добытые медали. После этого российская сторона подала апелляцию по такому решению.

"Бронза" на этой Олимпиаде не стала единственной наградой для Виты Семеренко. Биатлонистка впоследствии добавила еще в свою копилку с медалями и олимпийское золото. Она вместе с девушками показала великолепный результат в женской эстафете, завоевав первое место.

Ранее украинским биатлонистам отдали золотые награды чемпионата Европы 2015 в эстафете. Их отдали украинцам из-за допинга российского биатлониста, команда которого заняла тогда первое место. Награды получили Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Артем Прима.