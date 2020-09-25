Защитник национальной сборной Украины по баскетболу Александр Липовой вернулся в Суперлигу. Игрок подписал контракт с "Прометеем" из Каменского.

Александр Липовой является одним из ключевых игроков сборной Украины. Последние три сезона он выступал в Греции за "Промитеас". И даже стал серебряным призером первенства. Но несмотря на еще год контракта, игрок покинул клуб. Eurohoops писал, что причиной была зарплата, которая стала неподъемной для бюджета клуба.

В Украине же в активе защитника выступления за "Киев", "Донецк", "Будивельник" и "Динамо". Успел он поиграть и за сербскую "Црвену Звезду", грузинскую "Виту", венгерский "Шольнок" и греческую "Трикалу".

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Липовой обладает немалым международным опытом. В предыдущем сезоне он в Еврокубке сыграл в 14 матчах, набирая 8,9 очка, делая 3,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за 26,4 минуты на площадке. Поэтому сможет помочь "Прометею" в их дебютный сезон в Кубке Европы ФИБА. Команда попала в одну группу в "Киев-Баскет" и болгарский "Рилски Спортист". Четвертый соперник в квартете еще не определился.

Стоит отметить, что у ФИБА перенесли начало старта Кубка Европы аж на 6 января. Календарь матчей будет известен позже.