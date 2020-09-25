У биатлониста Дмитрия Пидручного – коронавирус
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмена отправили на самоизоляцию.
О положительном результате тестирования на коронавирус Пидручный известил на своей странице в Instagram.
Стоит внимания Что делать, если кто-то в офисе заразился коронавирусом: рекомендации Минздрава
Биатлонист заверил, что никаких симптомов у него нет, и он чувствует себя прекрасно. Однако был вынужден отправиться на самоизоляцию.
Из-за положительного теста на коронавирус, Пидручный пропустит гонку City Biathlon в немецком Висбадене.
"Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой", – выразил надежду Пидручный.
- Напомним, что в конце августа Дмитрий Пидручный получил обещанную квартиру от государства в Тернополе.
- В Тернополе же должна была состояться и первая в Украине шоу-гонка по биатлону с участием лучших украинских биатлонистов. Однако шоу перенесли.
- Не состоится и Рождественская гонка в немецком Гельзенкирхене. Все из-за пандемии коронавируса.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter