Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сдал положительный тест на коронавирус. Спортсмена отправили на самоизоляцию.

О положительном результате тестирования на коронавирус Пидручный известил на своей странице в Instagram.

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Биатлонист заверил, что никаких симптомов у него нет, и он чувствует себя прекрасно. Однако был вынужден отправиться на самоизоляцию.

Из-за положительного теста на коронавирус, Пидручный пропустит гонку City Biathlon в немецком Висбадене.

"Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой", – выразил надежду Пидручный.