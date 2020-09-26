Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру в Страсбурзі. А Марта Костюк подолала кваліфікацію "Ролан Гаррос". У біатлоніста Дмитра Підручного – коронавірус, а у Віти Семеренко відібрали срібну медаль Олімпіади в Сочі. Таким були головні новини 25 вересня

Світоліна у фіналі Страсбурга, Костюк – на "Ролан Гаррос"

Еліна Світоліна зуміла вийти у фінал турніру в Страсбурзі. У надважкому матчі вона перемогла представницю Білорусі Аріну Сабаленко. Через зливу білоруска була змушена провести два матчі за один день. І матч проти Світоліної теж перервався через дощ.

Для Світоліної це другий вихід у фінал в цьому році. У березні вона перемогла на турнірі у мексиканському Монтерреї.

Свій фінальний поєдинок виграла ще одна українка – Марта Костюк перемогла японку Нару Куруні у фіналі кваліфікації на "Ролан Гаррос". Тож 18-літня тенісистка зіграє в основній сітці турніру вперше в кар'єрі.

Загалом на "Ролан Гаррос" виступлять одразу п'ять українок. Окрім Марти Костюк, це Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька. Всі п'ять тенісисток вже отримали суперниць на турнірі.

У Підручного – коронавірус

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний здав позитивний тест на коронавірус. Після цього він відправився на самоізоляцію.

Біатлоніст пропустить змагання в німецькому Вісбадені.

У Семеренко забрали срібну медаль Олімпіади 2014

Українська біатлоністка Віта Семеренко втратила срібну медаль Олімпіади 2014 року в Сочі в спринті. Вона її отримала, коли російську біатлоністку Ольгу Вілухіну дискваліфікували через допінг. Саме росіянка тоді фінішувала другою, а українка показала третій результат.

Спортивний арбітражний суд (CAS) виправдав росіянку та повернув їй срібну нагороду. Тож віта Семеренко знову бронзова призерка Олімпіади.

Рекордний стрибок Бех-Романчук

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук закінчила сезон на позитиві – вона перемогла на етапі Діамантової ліги в Досі з особистим рекордом сезону. Українка у фіналі стрибнула на 6,91 метра, що стало її найкращим показником у 2020 році.

Липовий повернувся до України

Один з ключових гравців збірної України з баскетболу Олександр Липовий продовжить виступ у Суперлізі. Новим клубом захисника став "Прометей" з Кам'янського.