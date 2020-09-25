Украинская теннисистка Марта Костюк победила японку Нару Куруни. 18-летняя украинка впервые в карьере будет выступать в основной сетке Ролан Гаррос.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Костюк в трех сетах одолела теннисистку из Японии, информирует 24 канал.

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Марта Костюк (Украина) – Куруми Нара (Япония) 2:1 (6:0, 1:6, 6:2)

Победа в этом матче гарантировала украинке место в основной сетке на Ролан Гаррос, которое стало бы дебютным в карьере Марты Костюк. Поэтому 18-летняя теннисистка вышла на корт крайне мотивированной и показала самый высокий класс. Первый сет длился всего 18 минут, который Костюк взяла под ноль – 6:0.

Игра в первом сете у японки вообще не клеилась, что не скажешь о второй партии. Правда, тут услугу оказала и сама Марта. Сперва теннисистки показывали равную игру и брали геймы на своих подачах, но в третьем гейме Куруні вышла вперед – 1:2. Дальше Марта отдала две свои подачи соперницы, что стало ключевым в решении победителя второй партии – 1:6. Похоже, японка сильно разозлилась сама на себя и сделала камбэк.

Третий сет обещал быть очень жарким. На кону стоял выход в основную сетку Ролан Гаррос. Костюк начала этот сет по сценарию первого, три гейма подряд были именно за украинкой-3: 0. В четвертом гейме украинка немного расслабилась и позволила вплотную приблизиться Куруні – 3:2. Но это было последнее, что позволила Костюк соперницы в решающей партии.

Костюк словно молния успевала за всеми ударами японки и взяла четыре гейма подряд, одержав победу – 6:2. Такая победа стала для украинки очень знаковой. Она впервые в карьере пробилась в основную сетку Ролан Гаррос и в третий раз будет играть в основной сетке турнира Большого шлема. В двух предыдущих турнирах она доходила до третьего раунда.

Интересно! Марта Костюк в решающем матче турнира подала 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки, выиграла 66% очков с первой подачи, реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов и организовала 30 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.

Первый матч основной сетки на Ролан Гаррос обещает быть сложным испытанием для Марты Костюк.

Потенциальные соперницы украинки

Эжен Бушар

Моника Пуиг

Эльза Жакмен

Анна Блинкова

Гретье Миннен

Барбора Стрицова

Нао Хибино

Донна Векич

Каролина Плишкова

Попадание в основную сетку Ролан Гаррос гарантировало Марте Костюк 60 тысяч евро призовых и как минимум 40 очков в рейтинг WTA. Кроме нее в основной сетке из украинок примут участие Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.