Костюк ярко победила японку и впервые вышла в основную сетку Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Марта Костюк победила японку Нару Куруни. 18-летняя украинка впервые в карьере будет выступать в основной сетке Ролан Гаррос.
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Костюк в трех сетах одолела теннисистку из Японии, информирует 24 канал.
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Марта Костюк (Украина) – Куруми Нара (Япония) 2:1 (6:0, 1:6, 6:2)
Победа в этом матче гарантировала украинке место в основной сетке на Ролан Гаррос, которое стало бы дебютным в карьере Марты Костюк. Поэтому 18-летняя теннисистка вышла на корт крайне мотивированной и показала самый высокий класс. Первый сет длился всего 18 минут, который Костюк взяла под ноль – 6:0.
Игра в первом сете у японки вообще не клеилась, что не скажешь о второй партии. Правда, тут услугу оказала и сама Марта. Сперва теннисистки показывали равную игру и брали геймы на своих подачах, но в третьем гейме Куруні вышла вперед – 1:2. Дальше Марта отдала две свои подачи соперницы, что стало ключевым в решении победителя второй партии – 1:6. Похоже, японка сильно разозлилась сама на себя и сделала камбэк.
Третий сет обещал быть очень жарким. На кону стоял выход в основную сетку Ролан Гаррос. Костюк начала этот сет по сценарию первого, три гейма подряд были именно за украинкой-3: 0. В четвертом гейме украинка немного расслабилась и позволила вплотную приблизиться Куруні – 3:2. Но это было последнее, что позволила Костюк соперницы в решающей партии.
Костюк словно молния успевала за всеми ударами японки и взяла четыре гейма подряд, одержав победу – 6:2. Такая победа стала для украинки очень знаковой. Она впервые в карьере пробилась в основную сетку Ролан Гаррос и в третий раз будет играть в основной сетке турнира Большого шлема. В двух предыдущих турнирах она доходила до третьего раунда.
Первый матч основной сетки на Ролан Гаррос обещает быть сложным испытанием для Марты Костюк.
Потенциальные соперницы украинки
- Эжен Бушар
- Моника Пуиг
- Эльза Жакмен
- Анна Блинкова
- Гретье Миннен
- Барбора Стрицова
- Нао Хибино
- Донна Векич
- Каролина Плишкова