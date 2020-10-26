В воскресенье, 25 октября, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Романчук получил золото на турнире в Венгрии

Известный украинский пловец Михаил Романчук за несколько дней дважды поднимался на пьедестал соревнований. Сначала спортсмен из Ровно получил серебро, а уже 24 октября пополнил свою копилку золотой наградой, информирует 24 канал.

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Михаил Романчук, который выступает в составе итальянского клуба Aqua Centurions, на дистанции 400 метров вольным стилем сумел показать лучший результат. Время Романчука составило – 3:40.08. Украинец оставил за спиной двух именитых соперников – россиянина Александра Красного и японца Кацухиро Мацумото.

Эта награда стала второй для Михаила за последние несколько дней. Ранее украинский спортсмен получил серебро.

Костюк обидно не доиграла самый большой финал в карьере

Украинская теннисистка Марта Костюк создала настоящую сенсацию на турнире 80-тысячника ITF в Мейконе (США), дойдя до финала соревнований.

18-летняя украинка показала характер и на тайбрейке сравняла счет по сетам 1:1. А вот на старте решающего сета Марта отказалась продолжать матч. Украинская теннисистка была вынуждена досрочно завершить матч из-за судорог.

Для украинки этот финал был самый большой в ее карьере, ранее она выигрывала два турнира ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов. В обновленном рейтинге WTA Марта установит новый личный рекорд, поднявшись на 105-е место.

Хэмилтон выиграл безумное гран-при Португалии

В Портимане 25-го октября состоялось гран-при Португалии Формулы-1 сезона-2020. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Хэмилтон одержал 92-ю победу в Формуле-1 и побил рекорд легендарного Михаэля Шумахера.

Вслед за Хэмилтоном финишировал его партнер – финн Валттери Боттас. Третье место на подиуме занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

Сенсационный соперник Фьюри

32-летний Тайсон Фьюри сразится с канадцем Саймоном Кином. Бой должен состояться 5 декабря в Лондоне (Англия).

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Что известно о Кине? Претендента на пояс Фьюри пока нет даже в топ-15 рейтинга WBC. Канадец владеет третьестепенным титулом WBC International Silver и ни разу не боксировал за пределами Канады. Единственное поражение Кину в октябре 2018 года нанес Диллон Карман, но спустя 8 месяцев Кин взял реванш.

Жаркие матчи УПЛ

В первом матче воскресенья "Ингулец" и "Мариуполь" не сумели определить победителя встречи. Команды быстро открыли счет в матче и казалось, что матч будет богатым голами, но иначе думали сами футболисты. Результативные удары Балана и Бондаренко в первой 10-минутке первого тайма установили окончательный счет поединка 1:1.

В следующем матче "Колосу" и "Минаю" также не удалось добыть три очка в матче, но их поединок был куда результативнее. Команды шли нога в ногу, даже в голах. Клубы отличались результативными ударами с разницей не более двух минут и установили счет встречи 2:2.

В последнем матче тура "Заря" дома принимала аутсайдера УПЛ "Рух". Если в первом тайме клуб из города Льва удержал нули на табло, то вот во второй 45-минутке была сплошная феерия от луганских футболистов.

Гости уже к 48-й минуте львовский клуб оставили вдевятером – поле покинули Гагун и Мартынюк. На 52-й минуте "Заря" начала разгром соперника. В течение второго тайма в ворота львовян залетело четыре мяча, на которые игроки "Руха" не смогли ответить хотя бы голом престижа – 4:0.