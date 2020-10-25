"Колос "25 октября в рамках 7-го тура УПЛ встретился с "Минаем". В матче произошла интересная голевая перестрелка.

Колос – Минай 2:2

Голи: Милько, 19, Данфа, 63 – Нуриев, 17 (пен.), Шиндер, 62

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После поражения в первом туре от донецкого "Шахтера" ковалевский коллектив выдал в чемпионате пятиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 2 ничьи). Такой результат позволил команде Руслана Костышина перед седьмым туром национального первенства занимать четвертое место в турнирной таблице.

У "Миная" произошла кардинально противоположная история. Дебютант УПЛ стартовал в сильнейшем дивизионе с победы над "Александрией", после чего не смог выиграть в четырех встречах подряд (1 ничья и 3 поражения).

На 16-й минуте Костышин рукой остановил мяч на выходе из своей штрафной, получив отскок от подачи углового с левого фланга, и заработал пенальти в ворота "Колоса".

Нуриев пробил точно по центру ворот, а Кучерук полетел в левый от себя угол. 0:1.

Видео гола Нуриева

Впрочем, преимущество гостей длилось не долго. Через 2 минуты Богданов со штрафного с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и Милько переправил мяч в ворота.

Видео гола Милька

Еще в первом тайме "Минай" снова мог выйти вперед, но упустил супермомент. После грубой ошибки Гавриша Шиндер не пробил Кучерука, и мяч отскочил к Нуриеву, который из центра штрафной не попал в незащищенные ворота.

После перерыва подопечные Кобина все же вышли вперед. Саков со штрафного с левого фланга вырезал мяч на линию вратарской, и Шиндер головой нанес точный удар.

Видео гола Шиндера

Но "Минай" снова постиг сценарий первого тайма. Через минуту счет во встрече стал равным – Селезнев сделал заброс в левый угол штрафной "Миная", а Исаенко пяткой сбросил мяч на Данфу, который пробил точно в дальний угол.

Видео гола Данфи

В итоге, команды поделили очки и теперь "Колос" располагается на 5 месте в турнирной таблице УПЛ (12 очков), а "Минай" идет 12-м (5).