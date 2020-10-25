"Заря" 25 октября на своем поле померялась со львовским "Рухом" в 7-м туре УПЛ. Матч закончился драматичным поражением львовян.

Заря – Рух 4:0

Гол: Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Сайядманеш, 90+2

Удаление: Гагун, 45+3, Мартынюк, 48 (оба – Рух)

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Львовская команда еще не побеждала в гостях в нынешнем чемпионате. Мало того – даже очков "Рух" за пределами Львова не набирал.

Разумеется, "Заря" против того, чтобы соперник прервал такую ​​неудачную серию. Тем более, что луганчанам очки нужны: 6 баллов после 6-ти туров – совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. И за разгром от "Лестера" в Лиге Европы не мешало бы реабилитироваться.

Матч начался с атаки луганчан. Отличный сейв от Бандуры после удара из-за пределов штрафной от Лунева в левый верхний угол.

На 25-й минуте свой шанс упустил уже "Рух". Мысик вывел Бойчука практически один на один, тот пробил в дальний угол – вратарь в прыжке вытащил удар. Впоследствии черпак в правый фланг штрафной гостей завершился мощным выстрелом Кабаева в сетку с внешней стороны.

В конце первого тайма львовяне остались в меньшинстве. Сначала Гагун получил горчичник за подкат сзади против Вернидуба, но арбитр пересмотрел VAR и заменил свое решение на прямую красную карточку.

Видео удаления Гагуна

После перерыва подопечные Ивана Федько умудрились и вовсе остаться вдевятером. Мартынюк пошел в жесткий стык с Кочергиным в центре поля и получил вторую желтую карточку.

Видео удаления Мартынюка

"Заря" незамедлительно и через несколько минут реализовала свое большинство. Хомченовский подал с левого фланга на ближний угол вратарской площадки, а Гладкий удачно кивнул в сторону дальнего угла. 1:0.

Видео гола Гладкого

На 76-й минуте подопечные Виктора Скрипника сняли все вопросы о победителе встречи. Кочергину осталось не промахнуться мимо пустых ворот, после удачного отскока мяча ему на ногу в контратаке "Зари".

На этом луганчане не остановились и еще дважды расстреляли ворота "Руха" – навес хозяев слева, Руфат принял мяч и отпасовал к линии вратарской площадки, а Иванисеня от души расстрелял ворота. Через несколько минут гол Сайядманеша поставил точку в матче.