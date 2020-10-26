У неділю, 25 жовтня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Романчук здобув "золото" на турнірі в Угорщині

Відомий український плавець Михайло Романчук за декілька днів двічі підіймався на п'єдестал змагань. Спершу спортсмен з Рівного здобув "срібло", а вже 24 жовтня поповнив свій доробок золотою нагородою, інформує 24 канал.

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Михайло Романчук, який виступає у складі італійського клубу Aqua Centurions, на дистанції 400 метрів вільним стилем зумів показати найкращий результат. Час Романчука склав – 3:40.08. Українець залишив за спиною двох іменитих суперників – росіянина Олександра Красного та японця Кацухіро Мацумото.

Ця нагорода стала другою для Михайла за останні декілька днів. Раніше український спортсмен здобув "срібло".

Костюк прикро не дограла найбільший фінал у кар'єрі

Українська тенісистка Марта Костюк створила справжню сенсацію на турнірі 80-тисячника ITF в Мейконі (США), дійшовши до фіналу змагань.

18-річна українка показала характер та на тайбрейку зрівняла рахунок за сетами 1:1. А от на старті вирішального сету Марта відмовилась продовжувати матч. Українська тенісистка була змушена достроково завершити матч через судоми.

Для українки цей фінал був найбільший у її кар'єрі, раніше вона вигравала два турніри ITF з призовим фондом 60 тисяч доларів. В оновленому рейтингу WTA Марта встановить новий особистий рекорд, піднявшись на 105-е місце.

Хемілтон виграв божевільне гран-прі Португалії

У Портімані 25-го жовтня відбулося гран-прі Португалії Формули-1 сезону-2020. Перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон (Mercedes). Хемілтон здобув 92-у перемогу у Формулі-1 і побив рекорд легендарного Міхаеля Шумахера.

Слідом за Хемілтон фінішував його партнер – фін Валттері Боттас. Третє місце на подіумі посів нідерландець Макс Ферстаппен (Red Bull).

Сенсаційний суперник Ф'юрі

32-річний Тайсон Ф'юрі битиметься з канадцем Саймоном Кіном. Бій повинен відбутись 5 грудня в Лондоні (Англія).

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Що відомо про Кіна? Претендента на пояс Ф'юрі поки немає навіть у топ-15 рейтингу WBC. Канадець володіє третьорядним титулом WBC International Silver і жодного разу не боксував за межами Канади. Єдиної поразки Кіну в жовтні 2018 року завдав Діллон Карман, але через 8 місяців Кін взяв реванш.

Спекотні матчі УПЛ

У першому матчі неділі "Інгулець" та "Маріуполь" не зуміли визначити переможця зустрічі. Команди швидко відкрили рахунок у матчі та здавалось, що матч буде багатим на голи, але інакше думали самі футболісти. Результативні удари Балана та Бондаренка у першій 10-хвилинці першого тайму встановили остаточний рахунок поєдинку 1:1.

У наступному матчі "Колос" та "Минай" також не вдалось здобути три очки у матчі, але їх поєдинок був куди результативнішим. Команди йшли нога у ногу, навіть у голах. Клуби відзначались результативними ударами з різницею не більше, як дві хвилини та встановили рахунок зустрічі 2:2.

В останньому матчі туру "Зоря" вдома приймала аутсайдера УПЛ "Рух". Якщо у першому таймі клуб з міста Лева втримав нулі на табло, так от у другій 45-хвилинці була суцільна феєрія від луганських футболістів.

Гості вже до 48-ї хвилини залишився удев'ятьох – поле покинули Гагун та Мартинюк. На 52-й хвилині "Зоря" розпочала розгром суперника. Протягом другого тайму у ворота львів'ян залетіло чотири м'ячі. На які гравці "Руха" не змогли відповісти бодай голом престижу – 4:0.