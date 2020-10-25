Романчук одержал яркую победу на престижных соревнованиях по плаванию в Венгрии
Наиболее известный украинский пловец Михаил Романчук за несколько дней дважды поднимался на пьедестал соревнований. Сначала спортсмен из Ровно получил "серебро", а уже 24 октября пополнил свой задел золотой наградой.
24 октября в Будапеште (Венгрия) начался третий тур ISL (International Swimming League), где встретились сильнейшие пловцы со всех уголков мира. Эти соревнования являются одними из наиболее престижных клубных турниров по плаванию, где "золото" соревнований на одной из дистанций поедет в Украину, пишет 24 канал.
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Украинец вне конкуренции
Михаил Романчук, который выступает в составе итальянского клуба Aqua Centurions, на дистанции 400 метров вольным стилем сумел показать лучший результат.
Время Романчука составило – 3:40.08. Украинец оставил за спиной двух именитых соперников – россиянина Александра Красного и японца Кацухиро Мацумото.
Эта награда стала второй для Михаила за последние несколько дней. Ранее украинский спортсмен получил "серебро".
Достижения Михаила Романчука: главное
- В 2014 году началась действительно успешная карьера Михаила. Он стал чемпионом Европы среди юниоров, а также пополнил свой актив "серебром" и "бронзой" на дистанции 400 и 1500 метров соответственно.
- Олимпийские игры-2014 среди юношей прошли тоже как нельзя лучше для Романчука. "Золото" соревнований на дистанции 400 метров, а также он стал серебряным призером на дистанции 800 метров.
- Дважды становился чемпионом Европы в Глазго (2018) на дистанции 400 и 800 метров, там же получил и серебро соревнований (1500 метров). Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в Лондоне 2016 года (800 и 1500 метров).
- Михаил – чемпион мира на короткой воде (1500 метров) и чемпион Европы в 2017 году (1500 метров).
- Также среди его результатов есть "золото" Универсиады-2017 (400 метров вольным стилем) и две серебряные награды (800 и 1500 метров).
- Дважды добывал серебро чемпионата мира в 2017 и 2019 годах (1500 метров).