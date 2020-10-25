Наиболее известный украинский пловец Михаил Романчук за несколько дней дважды поднимался на пьедестал соревнований. Сначала спортсмен из Ровно получил "серебро", а уже 24 октября пополнил свой задел золотой наградой.

24 октября в Будапеште (Венгрия) начался третий тур ISL (International Swimming League), где встретились сильнейшие пловцы со всех уголков мира. Эти соревнования являются одними из наиболее престижных клубных турниров по плаванию, где "золото" соревнований на одной из дистанций поедет в Украину, пишет 24 канал.

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Украинец вне конкуренции

Михаил Романчук, который выступает в составе итальянского клуба Aqua Centurions, на дистанции 400 метров вольным стилем сумел показать лучший результат.

Время Романчука составило – 3:40.08. Украинец оставил за спиной двух именитых соперников – россиянина Александра Красного и японца Кацухиро Мацумото.

Эта награда стала второй для Михаила за последние несколько дней. Ранее украинский спортсмен получил "серебро".

Достижения Михаила Романчука: главное